Dok brojni dalmatinski gradovi ovih dana otvaraju adventske manifestacije i nastoje privući posjetitelje bogatim blagdanskim programima, Zadar se suočio s ozbiljnim problemom u realizaciji jedne od svojih najatraktivnijih planiranih atrakcija. Veliko mobilno klizalište, koje se nakon devet godina trebalo vratiti na prostor antičkog Foruma, nije postavljeno do početka Adventa. Razlog je žalbeni postupak pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, koja je poništila odluku Grada Zadra o odabiru ponuditelja za najam, montažu, upravljanje i demontažu klizališta. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 200.000 eura bez PDV-a.

Gotovo 700 četvornih metara ledene površine

Prema planiranim tehničkim karakteristikama, klizalište na Forumu trebalo je biti znatno više od obične pravokutne ledene plohe kakve se često postavljaju tijekom adventskih manifestacija. Središnja ledena površina trebala je imati najmanje 396 četvornih metara, dok je dodatno bila predviđena posebna staza za klizanje duga najmanje 120 metara i široka dva i pol metra. Ukupna površina planiranog klizališta tako bi iznosila najmanje 696 četvornih metara. Poseban blagdanski ugođaj trebala je stvarati dekorativna rasvjeta, uključujući LED svjetlosnu mrežu ugrađenu u ledenu površinu.

Povratak klizališta u povijesno središte Zadra bio je povezan i s promjenama na području Športskog centra Višnjik, gdje se na dosadašnjoj lokaciji klizališta gradi otvoreno plivalište olimpijskih dimenzija. Nova lokacija uz Forum trebala je privući posjetitelje u samo srce grada, neposredno uz neke od njegovih najpoznatijih kulturno-povijesnih znamenitosti. Takav koncept mogao je dodatno povezati adventske sadržaje s ugostiteljskom i turističkom ponudom povijesne jezgre. Međutim, realizacija je ovisila o uspješnom i pravodobnom završetku postupka javne nabave.

Na natječaj stigle dvije ponude, uslijedila žalba

Grad Zadar postupak nabave pokrenuo je 10. rujna, a na natječaj su pristigle dvije ponude. Nakon pregleda dokumentacije, 23. listopada odabrana je ponuda zagrebačke tvrtke Wonderland Factory, dok je drugi ponuditelj, riječka tvrtka Arctic, 2. studenoga podnio žalbu Državnoj komisiji. Grad je zatim pokušao ishoditi dopuštenje za nastavak postupka unatoč žalbi, pozivajući se na približavanje početka Adventa i važnost klizališta za manifestaciju. Komisija je taj zahtjev odbila, istaknuvši da je prilikom planiranja nabave trebalo računati i na mogućnost žalbenog postupka.

Rješenjem donesenim 19. studenoga, o kojem su zadarski mediji izvijestili 26. studenoga, Komisija je prihvatila žalbu i poništila odluku o odabiru. Predmet je vraćen Gradu Zadru na ponovno postupanje, što znači da nadležna gradska služba mora postupiti prema utvrđenim nedostacima. Gradu je također naloženo da žalitelju nadoknadi 1.476,25 eura troškova žalbenog postupka. Iako se time ne isključuje mogućnost nastavka same nabave, rokovi za realizaciju planiranog adventskog sadržaja znatno su se skratili.

Problematični podaci o uređajima za hlađenje leda

Prema informacijama koje je objavio Zadarski list, jedan od ključnih razloga poništenja odluke odnosi se na način na koji su provjeravane tehničke karakteristike ponuđene rashladne opreme. Natječajem je bio propisan minimalni ukupni rashladni kapacitet od 700 kilovata, no pojavila su se odstupanja između podataka u odabranoj ponudi i podataka iz proizvođačke dokumentacije. Za jedan uređaj bio je naveden učinak od 300 kilovata, dok je iz dokumentacije proizvođača proizlazio učinak od 294 kilovata. Komisija je ocijenila da Grad nije dovoljno razjasnio vjerodostojnost naknadno dostavljenih dokumenata i mogućnost postizanja traženih tehničkih karakteristika.

Dodatni problem odnosio se na dokumentaciju o osposobljenosti jedne od predloženih trenerica klizanja, za koju nije dostavljen prijevod dokumenta izdanog na stranom jeziku, premda je Grad takav prijevod propisao natječajnim uvjetima. Riječ je o primjeru važnosti preciznog pregleda tehničke i druge dokumentacije tijekom postupaka javne nabave. Čak i kada su u pitanju sadržaji namijenjeni zabavi i rekreaciji građana, naručitelj mora provjeriti ispunjava li odabrana ponuda sve prethodno utvrđene uvjete. U suprotnom se postupak može znatno produljiti zbog žalbi i naknadnih provjera.

Gradonačelnik najavljuje druge sadržaje na Forumu

Nakon objave odluke Državne komisije oglasio se i zadarski gradonačelnik Šime Erlić, koji je potvrdio da će gradska uprava postupiti prema donesenom rješenju i pričekati daljnji tijek postupka javne nabave. Istaknuo je da se zbog produljenja rokova klizalište neće moći postaviti prema prvotnom planu. Grad će u međuvremenu razmotriti mogućnost organizacije drugih blagdanskih sadržaja na Forumu. Za sada nije poznato o kojim bi se sadržajima moglo raditi niti kada bi mogli biti predstavljeni građanima.

Zadarski slučaj zanimljiv je i iz perspektive drugih dalmatinskih gradova koji tijekom Adventa ulažu znatna sredstva u najam opreme, dekoracije i organizaciju različitih manifestacija. Za razliku od infrastrukturnih projekata koji se mogu realizirati i nekoliko mjeseci kasnije, adventski sadržaji imaju vrlo ograničeno razdoblje u kojem ih je moguće koristiti. Čak i relativno kratko administrativno kašnjenje može dovesti do toga da planirana atrakcija izgubi velik dio svoje svrhe. U Zadru će daljnji tijek postupka pokazati postoji li još mogućnost postavljanja klizališta ove zime ili će građani na njegovo ponovno pojavljivanje na Forumu morati čekati neku drugu priliku.