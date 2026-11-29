Glazbenik Josip Čolić obratio se redakciji Makarska Danas nakon što je sa svojim bendom bio primoran otkazati nastup zakazan za subotu, 28. studenoga, u makarskom restoranu Papar Grill. Razlog otkazivanja, kako navodi, jest nepravodobno izdavanje potvrda o prijavi rada za članove benda iz Bosne i Hercegovine. Čolić upozorava na neujednačenost administrativnih postupaka u Hrvatskoj te ukazuje na posljedice koje takva praksa ima za glazbenike i organizatore nastupa. Njegovo pismo prenosimo u cijelosti:

– Poštovani,obraćam se javnosti kao glazbeni izvođač Josip Čolić, hrvatski državljanin, koji je sa svojim bendom trebao održati nastup 28. studenoga 2026. u restoranu Papar Grill u Makarskoj.

Nažalost, zbog nemogućnosti pravodobnog ishodovanja potrebne dokumentacije za članove benda iz Bosne i Hercegovine, bili smo primorani otkazati nastup, i to svega dan prije njegova održavanja.

Cijela situacija započela je prije otprilike dva tjedna, kada je organizator od nas zatražio putovnice članova benda kako bi se putem nadležne Policijske uprave u Makarskoj ishodile potrebne potvrde o prijavi rada. Dokumentacija je, prema našim informacijama, pravodobno proslijeđena nadležnim službama, no unatoč proteku dva tjedna, potrebne potvrde nisu izdane.

Ono što ovu situaciju čini posebno problematičnom jest informacija koju smo dobili da se u Policijskoj upravi u Makarskoj na izdavanje takvih potvrda može čekati i dulje od mjesec dana. Pritom govorimo o dokumentaciji koju smo, prema dosadašnjem iskustvu s nastupa u drugim gradovima, u pravilu dobivali u roku od dva do tri dana.

Smatram da je takva situacija krajnje neprihvatljiva i da otvara ozbiljno pitanje administrativne neujednačenosti unutar Republike Hrvatske. Ako smo jedna država, kako je moguće da se za istu vrstu dokumentacije u jednom gradu postupak riješi u nekoliko dana, dok se u drugom na njega čeka više od mjesec dana?

Ovdje nije riječ samo o jednom otkazanom koncertu. Riječ je o ljudima koji od glazbe žive, o profesionalnim glazbenicima koji unaprijed dogovaraju nastupe, organiziraju probe, prijevoz i smještaj, ulažu vlastita financijska sredstva i planiraju svoje poslovne obveze. U ovom slučaju posljedice nisu snosili samo izvođači, nego i svi članovi benda, organizator i sam ugostiteljski objekt.

Posebno želim istaknuti da nemam namjeru osporavati zakonske procedure niti tražiti bilo kakve povlastice za glazbenike. Tražim isključivo jasno definiranu, jednaku i pravodobnu primjenu propisa na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Smatram da bi nadležne institucije trebale prepoznati ovaj problem i omogućiti proceduru koja neće dovoditi glazbenike u situaciju da zbog administrativnih rokova, na koje sami ne mogu utjecati, ostaju bez dogovorenih angažmana i prihoda.

Ovo iskustvo želim podijeliti s javnošću jer vjerujem da nisam jedini glazbenik koji se susreo ili će se susresti sa sličnim problemom. Smatram da je krajnje vrijeme da se o tome javno progovori i da se pronađe rješenje koje će svim glazbenicima omogućiti ravnopravno i nesmetano obavljanje njihova posla – piše Josip Čolić.