Kumstvo na krštenju i krizmi duboko je ukorijenjeno u hrvatskoj vjerskoj, obiteljskoj i društvenoj tradiciji. Odabir kuma za mnoge predstavlja potvrdu bliskog prijateljstva, izraz poštovanja ili nastavak dugogodišnjih obiteljskih veza. Međutim, postavlja se pitanje koliko današnje poimanje kumstva odgovara njegovoj izvornoj ulozi u Katoličkoj Crkvi.

Raspravu o tome dodatno su aktualizirali rezultati znanstvenog istraživanja prema kojima više od polovice ispitanih svećenika smatra da bi ukidanje postojeće prakse kumstva bilo prikladno.

Istraživanje je provedeno tijekom prosinca 2025. i siječnja 2026. godine među 145 svećenika s područja Hrvatske biskupske konferencije, od kojih su gotovo 70 posto bili župnici. Rezultati su predstavljeni na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, tijekom predavanja „Kumstvo bez vjere? – Između crkvenih propisa, obiteljskih očekivanja i pastoralne stvarnosti“, koje je održao vlč. dr. sc. Dario Hrga, kanonski pravnik i kancelar Nadbiskupijske kurije.

Kako je objavio Tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije, a prenijela Informativna katolička agencija (IKA), više od 53 posto ispitanih svećenika potpuno se složilo s tvrdnjom da bi ukidanje postojeće prakse kumstva bilo prikladno. Nešto više od 30 posto bilo je neodlučno, dok se više od 16 posto nije složilo s takvom mogućnošću.

Posebno su zanimljivi podaci o motivima kojima se vjernici vode pri odabiru kumova. Više od 77 posto svećenika navelo je prijateljstvo kao čest ili vrlo čest razlog izbora kuma, dok je više od 61 posto istaknulo obiteljsku tradiciju. Istodobno, tek 8,28 posto ispitanika prepoznalo je vjerske motive kao čest ili vrlo čest kriterij odabira.

Rezultati upućuju na značajan raskorak između crkvenog poimanja kumstva i načina na koji se ono ostvaruje u svakodnevnom životu.

Jedan od najvećih izazova s kojima se svećenici susreću odnosi se na osobe koje žele preuzeti ulogu kuma, ali ne ispunjavaju propisane crkvene uvjete. Posebno se to odnosi na osobe koje žive u izvanbračnim zajednicama ili su sklopile samo građanski brak. S takvim se situacijama često ili vrlo često susreće više od 77 posto ispitanih svećenika.

Da postoji potreba za ujednačavanjem postupanja među župama i biskupijama smatra 84 posto ispitanika, dok se njih 70 posto potpuno slaže da bi vjernicima trebalo jasnije objasniti značenje kumstva i odgovornosti koje ono podrazumijeva.

Treba li ukinuti kumstvo u crkvi? Da, podržavam ukidanje Ne, kumstvo treba očuvati Glasaj

Fra Jozo Čirko: 'Nama treba dobar vjernik, a ne samo dobar čovjek'

O ovoj temi razgovarali smo s fra Jozom Čirkom, dominikancem, svećenikom i humanitarcem poznatim po dugogodišnjem pastoralnom radu s mladima i skrbi za ranjive društvene skupine, koji je trenutačno na službi u Trogiru.

Čirko smatra da se u današnjoj praksi u velikoj mjeri izgubio izvorni smisao kumstva. Ističe kako se svećenici nerijetko susreću s argumentom da bi nekome trebalo dopustiti kumstvo jer je riječ o dobroj osobi, neovisno o njezinu vjerskom životu.

Razliku između osobnih kvaliteta i uvjeta potrebnih za preuzimanje određene uloge slikovito je objasnio usporedbom s Hajdukom.

„I ja sam među onima koji su za ukidanje postojeće prakse kumstva jer se ono danas pretvorilo u svojevrstan cirkus. Kada mi svećenici, prema crkvenom zakonu, kažemo da netko ne može biti kum, često nam odgovore: ‘Ali on je dobar čovjek.’ Međutim, nama treba dobar vjernik. Može li netko igrati za Hajduk samo zato što je dobar čovjek? Njih zanima je li on dobar igrač. Ne možete doći u Hajduk i reći: ‘On je izvrstan čovjek, pustite ga neka igra.’ Isto je i s kumstvom“, slikovito objašnjava fra Jozo Čirko.

Naglašava kako kum preuzima odgovornost pomaganja roditeljima u kršćanskom odgoju djeteta, zbog čega je važno da i sam poznaje vjeru te živi u skladu s njom. Ako osoba koja preuzima kumstvo nije upoznata s temeljnim sadržajima vjere ili ih ne prakticira, postavlja se pitanje na koji će način tu vjeru prenijeti svojem kumčetu.

„Ali nama treba dobar vjernik, zapravo ne nama, nego tom djetetu. Kum treba biti dobar vjernik, a ako je dobar vjernik, onda je i dobar čovjek. Ne može netko biti dobar vjernik, a loš čovjek. Isto tako, kum ne može biti osoba druge vjeroispovijesti. On na sebe preuzima odgovornost da će pomagati roditeljima u kršćanskom odgoju djeteta. A kako će im u tome pomagati ako ni sam ne poznaje vjeru?“, ističe.

„Na krizmi bih potpuno ukinuo kumstvo“

Dok se među svećenicima raspravlja o mogućnostima promjene postojeće prakse, fra Jozo Čirko posebno je kritičan prema načinu na koji se kumstvo danas ostvaruje prilikom primanja sakramenta potvrde, odnosno krizme.

„Na krizmi bih potpuno ukinuo kumstvo. Smatram da se to danas pretvorilo u cirkus. Više se gleda tko će dati vredniji dar i tko ima više novca, nego tko je dobar vjernik. Umjesto da krizma bude prvenstveno vjerski događaj i važan trenutak u duhovnom sazrijevanju mladih, u pojedinim slučajevima u prvi plan dolaze organizacija proslave, odabir darova i financijska očekivanja“, pojašnjava svećenik.

Jedno od pitanja koje često izaziva nedoumice među vjernicima jest zašto osoba koja ne ispunjava uvjete za kumstvo na krštenju ili krizmi može biti takozvani kum na crkvenom vjenčanju.

Čirko pojašnjava da je riječ o dvjema različitim ulogama. Naime, osobe koje se u svakodnevnom govoru nazivaju vjenčanim kumovima u crkvenopravnom smislu zapravo su svjedoci sklapanja ženidbe. Njihova je uloga svjedočiti činu sklapanja braka, zbog čega za njih ne vrijede isti vjerski uvjeti kao za kumove na krštenju i potvrdi.

Svjedok na crkvenom vjenčanju, pojašnjava Čirko, može biti i osoba koja nije krštena ili pripada drugoj vjeroispovijesti.

S druge strane, kum na krštenju ili krizmi preuzima konkretnu duhovnu odgovornost prema osobi koja prima sakrament, zbog čega Crkva od njega traži ispunjavanje određenih uvjeta.

Posebno osjetljivo pitanje u župnoj praksi odnosi se na osobe koje žive u izvanbračnim zajednicama ili su sklopile samo građanski brak, a žele biti kumovi.

Čirko ističe kako se svećenici sve češće susreću s takvim situacijama te naglašava da, prema crkvenim pravilima, osoba koja preuzima kumstvo treba voditi život u skladu s vjerom i službom koju prihvaća.

Međutim, uvjete za kumstvo ne treba poistovjećivati s uvjetima za krštenje djeteta čiji roditelji nisu crkveno vjenčani.

„Razlika je u tome što dijete ne bira svoje roditelje, ali kumovi se biraju. Od roditelja se ne zahtijeva da budu sakramentalno vjenčani jer dijete nije biralo svoje roditelje. Tako je Bog dao. Kuma se, međutim, bira i zato se od njega traži da ispunjava sve uvjete koje Crkva propisuje“, pojašnjava nam fra Jozo Čirko.

Ukidanje ili povratak izvornom smislu kumstva?

Unatoč visokom udjelu ispitanih svećenika koji podržavaju ukidanje postojeće prakse, autor istraživanja Dario Hrga smatra da rezultate ne treba nužno tumačiti kao odbacivanje teološke vrijednosti kumstva.

Oni prije svega pokazuju nezadovoljstvo načinom na koji se ta crkvena ustanova danas ostvaruje u praksi. Također, riječ je o stavovima ispitanih svećenika, a ne o reprezentativnom istraživanju mišljenja svih hrvatskih vjernika ili svećenika.

Hrga umjesto potpunog ukidanja kumstva zagovara njegovu pastoralnu obnovu. Ona bi uključivala kvalitetniju pripremu budućih kumova, jasnije tumačenje crkvenih propisa, bolju komunikaciju s roditeljima i krizmanicima te aktivnije uključivanje kumova u život župne zajednice i nakon primanja sakramenata.

Kumstvo, prema njegovu mišljenju, ne bi trebalo biti svedeno na prikupljanje potrebnih potvrda, ispunjavanje administrativnih uvjeta i sudjelovanje u svečanosti, nego bi trebalo predstavljati trajnu duhovnu povezanost i odgovornost.

U Hrvatskoj kumstvo i dalje ima snažnu društvenu, kulturnu i obiteljsku vrijednost. No rezultati istraživanja, kao i iskustva svećenika s terena, pokazuju da postoji potreba za ozbiljnim razgovorom o njegovoj budućnosti.

Koja je zapravo uloga kuma u Katoličkoj Crkvi? Uloga kuma na krštenju Prema Zakoniku kanonskoga prava (kan. 872), zadaća krsnog kuma jest pomagati odraslom kršteniku u kršćanskom uvođenju ili zajedno s roditeljima predstaviti dijete za krštenje. Kum je pozvan pomagati kršteniku da živi u skladu s vjerom i ispunjava obveze koje proizlaze iz krštenja. Njegova odgovornost ne završava danom krštenja, nego podrazumijeva trajnu podršku, osobni primjer vjerskog života i pomaganje roditeljima u kršćanskom odgoju djeteta. Uloga kuma na krizmi Prema Zakoniku kanonskoga prava (kan. 892), zadaća krizmanog kuma jest brinuti se da se potvrđenik ponaša kao istinski Kristov svjedok i vjerno ispunjava obveze povezane s primljenim sakramentom. Kum bi mladom čovjeku trebao biti duhovni oslonac, primjer kršćanskog života i podrška u njegovu vjerskom sazrijevanju. Crkva preporučuje da krizmani kum, kada je to moguće, bude ista osoba koja je bila kum na krštenju. Tko može biti kum? Prema redovitim uvjetima propisanima Zakonikom kanonskoga prava (kan. 874 i 893), kum treba: - imati najmanje 16 godina, osim u predviđenim iznimkama; - biti katolik koji je primio sakramente krštenja, euharistije i potvrde; - voditi život u skladu s vjerom i službom koju preuzima; - ne biti pod zakonito izrečenom ili proglašenom kanonskom kaznom; - ne biti otac ili majka osobe koja prima sakrament; - imati sposobnost i namjeru izvršavati dužnosti kuma.