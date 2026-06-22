Treba li nas ovo brinuti? Stigle su brojke: 'To je pojelo prednost koju smo imali'

Gužve na cestama, zračnim i trajektnim lukama, pune plaže, no ne kao lani. Lipanjske turističke brojke lošije su nego prošlogodišnje, pokazuju to podaci Udruženja putničkih agencija na prvi pravi turistički vikend kojim kreće glavni dio sezone. Kakav će biti vrhunac sezone ovisit će o kasnim rezervacijama.

Osvježenje se traži na sve načine. Jer u zraku je 32, a u moru ze zagrijalo do čak 26 stupnjeva. Splitske Bačvice pune su turista. "Operirala sam trticu. Pa sam istraživala gdje mogu letjeti što je kraće moguće, a da je toplo i lijepo. Umjetna inteligencija mi je rekla - Split", kaže Andrina iz Norveške.

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James iz Engleske poručuje: "Nisam ranije bio u Hrvatskoj. Ljudi su izvrsni, svi su ljubazni. Jako lijepo mjesto.", dok Australac Chris napominje: "Predivno je. Otoci su zadivljujući. Vratit ću se."

Prvi pravi udarni vikend

A oni koji idu na otoke teže se nose s vrućinom jer stoje u dugim redovima u splitskoj luci. Ovog vikenda imali su četiri izvanredne linije prema otoku Braču, kažu u Jadroliniji. A promet je, dodaju, na razini prošle godine. "Možemo reći prvi pravi udarni vikend u lipnju. Počelo je sve u petak. Ovaj produženi vikend očekujemo više od 70 tisuća putnika, više od 17 tisuća vozila", poručuje koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić.

U splitskoj zračnoj luci za vikend očekuju 190 zrakoplova i 44 tisuće putnike, slično kao lani. Podaci zadarske zračne luke kažu da su u plusu tri posto u lipnju, dok su svibanj i travanj rasli oko 10 posto. Neki su ponovili posjet Hrvatskoj, a skupina iz Poljske stigla je na djevojačku zabavu. "Prvi put sam ovdje. Ali sigurna sam ne i posljednji. Doći ću sa svojim budućim suprugom", govori Poljakinja Karolina Dziergas, dok Poljak Zbigniew Kozlowski kaže: "Ovdje je predivno. Jadran je prekrasan. More je toplo. U Poljskoj imamo hladno Baltičko more. Ovdje je svugdje predivno."

Ovo su podaci

Prema podacima Hrvatske turističke zajednice trenutačno se u zemlji odmara 520 tisuća turista, od čega je 430 tisuća stranih. Najviše ih dolazi iz Njemačke, potom su to domaći turisti pa Slovenci, Austrijanci i Poljaci. No, brojke u lipnju lošije su nego lani, kažu u Udruženju putničkih agencija.

"Definitivno prvih pet mjeseci, kako je i komunicirano, bilo je bolje. Imali smo i neki višak, više nego prošle godine. No 6. mjesec do dana današnjeg je lošiji. I automatski je na neki način pojeo tu prednost koju smo imali. I sad smo na kumulativu od početka godine na istim rezultatima kao prošle godine", objašnjava Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija, piše Net.hr.

Najviše turista trenutačno se nalazi u Istri, više od 150 tisuća. Potom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 98 tisuća te na Kvarneru 93 tisuće. Među gradovima prvaci su Rovinj, Dubrovnik, Poreč i Split. U turističkoj zajednici Dubrovnika kažu da su brojke slične lanjskima. Tako se očekuje i u srpnju i kolovozu.

"Booking ulazi nešto sporije, što nije ni čudno s obzirom na još uvijek neriješenu geopolitički situaciju u svijetu. Međutim, booking je stabilan i mislimo da će rezultati 7. i 8. mjeseca biti na razini lanjske godine", kaže Miro Drašković, direktor Turističke zajednice Grada Dubrovnika