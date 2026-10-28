Treba li nam Bog da bismo objasnili svijet? U Splitu se otvara velika rasprava o vjeri, znanosti i evoluciji, ulaz je besplatan

Je li nam Bog potreban da bismo objasnili svijet?

Daniel Dennett bio je kontroverzni filozof koji je cijelu svoju akademsku karijeru nastojao dokazati, ne da Bog ne postoji, nego da nam nije potreban kako bismo objasnili svijet u kojem živimo. Naravno, umro je u dubokoj starosti, ali to nije uspio. No, ipak taj njegov pokušaj ima nekih zanimljivih i dobrih elemenata. Na te se elemente oslanja Bruno Petrušić kako bi napravio ono što Dennett nije uspio.

Kako mu ide?

Za to trebate pročitati knjigu, a do tada, više informacija možete dobiti u četvrtak na razgovoru s autorom! U Knjižnici Trstenik gostuje teolog Bruno Petrušić, autor knjige Daniel Dennett i evolucija duše, koja donosi izvanredan znanstveni rad o ovom značajnom filozofu i njegovoj misli. U razgovoru ćemo se upustiti u koloplet različitih teorijskih puteva, otvoriti pitanja o Bogu, umu, svijesti i evoluciji te pokušati doći do korisnih i zanimljivih zaključaka.

Razgovor će se održati u četvrtak, 29. listopada 2026. u 18:00 sati u knjižnica Trstenik. Nakonrazgovora s autorom publika će moći postavljati pitanja i uključiti se u raspravu. Dođite, poslušajte, propitajte vlastite stavove i otkrijte zašto rasprava o Dennettovim idejama nije završila njegovom smrću.

Ulaz je besplatan, a imat ćete i priliku kupiti knjigu po promotivnoj cijeni.