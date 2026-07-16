Treba li guliti tikvice?

Tikvicama je upravo vrhunac sezone pa su preplavile tržnice i vrtove. No mnogi se pitaju isto - treba li ih prije pripreme guliti? Prije nego što završe u loncu, tavi ili na roštilju, vrijedi znati može li se njihova kora bez problema jesti.

Koru uglavnom nije potrebno guliti

Dobra vijest je da tikvice u većini slučajeva nije potrebno guliti. Štoviše, njihova kora ima nekoliko prednosti. Daje više okusa, pomaže da tikvice tijekom pripreme zadrže čvrstoću i sprječava da se prebrzo raspadnu.

U kori i neposredno ispod nje nalaze se vlakna, vitamini i minerali, pa se guljenjem gubi dio vrijednih hranjivih tvari. Ako tikvice pripremate s korom, dovoljno ih je dobro oprati i odrezati im krajeve.

Oprez ako su gorke

Često se misli da gorčina dolazi od kore, no pravi je razlog nešto drugo. Ako je tikvica izrazito gorka, vjerojatno sadrži kukurbitacin, prirodnu gorku tvar koja može biti štetna.

Do toga može doći kada je biljka bila izložena dugotrajnoj suši ili, što se češće događa u kućnim vrtovima, zbog neželjenog križanja s ukrasnim tikvama. Takve tikvice nikako ne treba jesti. Kukurbitacin se ne uništava ni kuhanjem ni pečenjem jer je otporan na visoke temperature, piše Index.

Kada je ipak bolje oguliti tikvice

Iako se kora uglavnom može jesti, postoje iznimke. Vrlo veliki ili stariji plodovi često imaju deblju i tvrđu koru koja može biti žilava. U tom slučaju tikvice je bolje oguliti, a najlakše ćete to učiniti gulilicom za povrće.

Ako na kori primijetite oštećenja ili neugledne dijelove, jednostavno ih odrežite. To vrijedi i za zelene i za žute tikvice, koje se također mogu pripremati s korom.

Manje tikvice obično su ukusnije

Želite li posebno ukusne tikvice, birajte manje primjerke. Plodovi dugi između 10 i 15 centimetara obično su mekši, imaju manje sjemenki i intenzivniji okus.

Sezona domaćih tikvica traje od lipnja do listopada, a upravo je sada najlakše pronaći svježe plodove iz lokalnog uzgoja.