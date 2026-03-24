Treba li gasiti bojler za vrijeme tuširanja?

Dva pitanja koja se najčešće postavljaju kada je riječ o bojlerima su: treba li ga gasiti noću i tijekom tuširanja te ima li smisla mijenjati temperaturu.

Gasiti bojler noću ili ne?

Stručnjaci nemaju jednoznačan odgovor. Isključivanje bojlera tijekom noći može donijeti uštedu i do deset posto, osobito kod starijih i slabije izoliranih uređaja koji stalno gube toplinu. Manje rada znači i manju potrošnju energije, ali i manje trošenje samog uređaja.

S druge strane, stariji bojleri lošije podnose učestalo paljenje i gašenje, a u područjima s tvrdom vodom takva praksa može ubrzati nakupljanje kamenca. Tijekom zime gašenje bojlera pri duljem izbivanju iz kuće nosi i dodatni rizik – mogućnost smrzavanja cijevi. Zbog toga stručnjaci kao kompromis preporučuju smanjenje temperature umjesto potpunog isključivanja.

Treba li bojler gasiti tijekom tuširanja?

Ovo pitanje često izaziva rasprave, osobito na društvenim mrežama. Odgovor ovisi o vrsti bojlera. Kod plinskih protočnih bojlera gašenje nema smisla jer bez rada nema ni tople vode.

Kod električnih bojlera sa spremnikom situacija je drugačija. Moderni uređaji imaju ugrađene zaštite, uzemljenje i osigurače, pa ih tehnički nije potrebno isključivati tijekom tuširanja. Stručnjaci ističu da je rizik od strujnog udara u ispravno izvedenim instalacijama zanemariv.

Strahovi od strujnog udara uglavnom potječu iz vremena zastarjelih instalacija, kada se sustavi nisu izvodili prema današnjim standardima. Ipak, u starijim zgradama s nesigurnom elektroinstalacijom, isključivanje bojlera može biti razumna mjera opreza.

Jednostavan trik za manji račun

Bez obzira na navike korištenja, postoji jednostavan i besplatan način za smanjenje potrošnje – postavljanje temperature bojlera na 60 °C. Konzultant za grijanje i energetiku Rob Bohm ističe da uređaji pri toj temperaturi rade učinkovitije, osobito plinski i uljni modeli proizvedeni nakon 2006. godine.

Stručnjaci također naglašavaju važnost redovitog održavanja. Bez godišnjeg servisa dolazi do nakupljanja naslaga i začepljenja u sustavu, što smanjuje učinkovitost i može ugroziti sigurnost. Kontrola kvalitete vode dodatno produljuje vijek trajanja bojlera i osigurava njegov optimalan rad.

Zaključak je jasan: za uštedu nisu potrebna velika ulaganja. Dovoljni su pravilno podešena temperatura, dobre navike i redovito održavanje.