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Tražite sport za dijete? Ovaj splitski klub ima čak 159 velikih medalja

Upisi su u tijeku
Lena Stojković - svjetska prvakinja 2022 Guadalajara

Postoje sportski klubovi, a postoji i Taekwondo klub Marjan – splitski sportski kolektiv iza kojeg stoje rezultati kakvima se može pohvaliti malo koji klub u Hrvatskoj, ali i svijetu.

Brojke najbolje pričaju priču Marjana: nevjerojatnih 159 medalja s olimpijskih igara te svjetskih i europskih prvenstava, a posebno impresivno zvuči podatak da je ta odličja osvajao čak 51 različiti sportaš Marjana.

2021 07 26 - OLYMPICS GAMES TOKYO - FINALS CEREMONY - ALauriol-24
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Klub s čak 10 olimpijskih medalja

Posebno mjesto u povijesti Marjana zauzima 10 olimpijskih medalja – četiri s ljetnih Olimpijskih igara, dvije s Olimpijskih igara mladih te četiri s Deflimpijskih igara.

A iza tih brojki kriju se neke od najljepših priča splitskog i hrvatskog sporta.

Matea Jelić u Tokiju je ispisala povijest osvojivši olimpijsko zlato i postavši olimpijska pobjednica. Lucija Zaninović donijela je Marjanu olimpijsku broncu iz Londona, Toni Kanaet broncu iz Tokija, a Lena Stojković nastavila je nevjerojatan niz Marjana osvajanjem bronce u Parizu. Na posljednje četiri olimpijske igre Marjan je imao svoje predstavnike i osvojio četiri olimpijske medalje.

Iza njih dolaze nove generacije, a upravo je to najveća vrijednost Marjana.

Vaše dijete trenira u sustavu koji je stvorio olimpijske pobjednike i trenira upravo s trenerima koji su stvarali i vodili olimpijce na olimpijskim igrama.

Marjan nije klub u kojem se vrhunski stručni rad čuva samo za najbolje natjecatelje.

Od prvih taekwondo koraka djeca ulaze u sustav koji su desetljećima gradili olimpijski treneri, osvajači olimpijskih, svjetskih i europskih medalja te treneri i izbornici hrvatskih seniorskih, mlađeseniorskih, juniorskih i kadetskih reprezentacija.

S djecom svakodnevno rade treneri i bivši vrhunski sportaši koji znanje stečeno na najvećim svjetskim pozornicama prenose novim generacijama.

Jer u Marjanu svako veliko ime jednom je bilo dijete koje je prvi put ušlo u dvoranu, vezalo bijeli pojas i odradilo svoj prvi trening, a mnogi od njih u klub su došli kao vrtićani sa smao četiri godine ili kao prvaši sa sedam godina. Od Lene Stojković i Tonija Kanaeta pa do mnogih kasnijih osvajača odličja na najvećim svjetskim pozornicama.

Nitko tada nije mogao znati kamo će ga taj prvi korak odvesti.

Upisi novih članova su u tijeku

Taekwondo je puno više od natjecanja i medalja. Djeca kroz trening razvijaju koordinaciju, snagu i motoričke sposobnosti, ali i disciplinu, samopouzdanje, upornost, radne navike i osjećaj pripadnosti ekipi.

Zato Marjan nije samo mjesto za djecu koja će jednog dana željeti osvajati medalje. Marjan je mjesto za svako dijete koje se želi kretati, učiti, družiti i odrastati kroz sport.

A za one koji jednog dana požele više, put već postoji.

159 velikih međunarodnih medalja.

51 različiti osvajač.

10 olimpijskih odličja.

I gotovo tri desetljeća stvaranja novih generacija.

Upisi u Taekwondo klub Marjan su u tijeku.

Možda upravo ove jeseni kroz vrata jedne od Marjanovih dvorana prvi put uđe neka nova Matea, Lucija, Toni ili Lena.

Prvi trening je samo početak.

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