TRAŽITE POSAO U SPLITU? Gradska tvrtka zapošljava na četiri radna mjesta, evo koga traže i kako se prijaviti

Splitska gradska tvrtka Parkovi i nasadi objavila je nove natječaje za zapošljavanje. Traže se djelatnici različitih profila, a zainteresirani kandidati mogu pronaći sve informacije o uvjetima i načinu prijave na službenim stranicama tvrtke.
Ako ste u potrazi za novim zaposlenjem ili razmišljate o promjeni radnog mjesta, otvoreni natječaji Parkova i nasada mogli bi biti prilika za vas.
Koja su radna mjesta otvorena?
Prema objavi tvrtke, raspisani su natječaji za četiri radna mjesta:
- Vozač cestovnih motornih vozila
- Voditelj proizvodnje
- Voditelj zone
- Pomoćni radnik
Gdje se prijaviti?
Detaljni opisi radnih mjesta, uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati, potrebna dokumentacija te informacije o prijavi dostupni su na službenoj internetskoj stranici Parkova i nasada.
Svi zainteresirani kandidati mogu provjeriti natječaje i rokove prijave na poveznici:
https://parkovi-st.hr/javni-natjecaji/
Iz Parkova i nasada pozivaju zainteresirane da prouče objavljene natječaje i prijave se za radno mjesto koje odgovara njihovim kvalifikacijama i iskustvu.