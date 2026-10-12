TRAŽITE POSAO U SPLITU? Gradska tvrtka zapošljava na četiri radna mjesta, evo koga traže i kako se prijaviti

Splitska gradska tvrtka Parkovi i nasadi objavila je nove natječaje za zapošljavanje. Traže se djelatnici različitih profila, a zainteresirani kandidati mogu pronaći sve informacije o uvjetima i načinu prijave na službenim stranicama tvrtke.

Ako ste u potrazi za novim zaposlenjem ili razmišljate o promjeni radnog mjesta, otvoreni natječaji Parkova i nasada mogli bi biti prilika za vas.

Koja su radna mjesta otvorena?

Prema objavi tvrtke, raspisani su natječaji za četiri radna mjesta:

Vozač cestovnih motornih vozila

Voditelj proizvodnje

Voditelj zone

Pomoćni radnik

Gdje se prijaviti?

Detaljni opisi radnih mjesta, uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati, potrebna dokumentacija te informacije o prijavi dostupni su na službenoj internetskoj stranici Parkova i nasada.

Svi zainteresirani kandidati mogu provjeriti natječaje i rokove prijave na poveznici:

https://parkovi-st.hr/javni-natjecaji/

Iz Parkova i nasada pozivaju zainteresirane da prouče objavljene natječaje i prijave se za radno mjesto koje odgovara njihovim kvalifikacijama i iskustvu.