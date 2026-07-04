Tražite ideju za nedjeljni izlazak? Minea nastupa u Klisu

U sklopu ovogodišnjeg Kliškog kulturnog ljeta posjetitelje u nedjelju očekuje večer ispunjena glazbom, zabavom i bogatim programom za sve generacije.

Na pozornicu koja će biti postavljena na adresi Opata Gebizona 14 u Mezanovcima od 20 sati stiže popularna pjevačica Minea, koja će publiku rasplesati svojim najvećim hitovima.

Uz njezin nastup, posjetitelje očekuje i glazbeno-zabavni program u izvedbi Show Timea, kao i brojne animacije i sadržaji namijenjeni svim uzrastima.

Ulaz na događaj je besplatan, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže i provedu ugodnu ljetnu večer na Klisu.

Zbog ograničenog broja parkirališnih mjesta u neposrednoj blizini lokacije, posjetiteljima se preporučuje da svoja vozila parkiraju na okolnim parkiralištima te do mjesta održavanja programa prošeću.