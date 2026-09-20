Tražili stan u Splitu za snimanje filmova za odrasle. Evo koliko eura nude

Da Splićanima ne nedostaje smisla za humor, još je jednom pokazala rasprava koja se razvila u jednoj od Facebook grupa namijenjenih traženju i iznajmljivanju stanova na području Splita i Strožanca.

Sve je počelo poprilično neuobičajenim oglasom. Netko je, naime, objavio da traži stan koji bi se koristio za snimanje pornografskih filmova, a za najam prostora ponudio je tisuću eura.

Oglas nije dugo ostao nezapažen. Umjesto klasičnih pitanja o kvadraturi, lokaciji ili uvjetima najma, ispod objave počele su se nizati dosjetke članova grupe. Vrlo brzo više nije bilo riječ samo o pronalasku odgovarajućeg stana.

Jedni su nudili alternativne lokacije za snimanje, drugi su se raspitivali traže li se radnici, a bilo je i onih koji su odmah ponudili svoje "usluge" – od dostave hrane do kaskaderskih angažmana.

Sudeći prema broju reakcija, autorima oglasa možda bi na kraju lakše moglo biti pronaći kompletnu ekipu nego odgovarajući stan.

Posebno je zanimljivo što je neobičan zahtjev pokrenuo pravu malu lavinu humora, bez ozbiljnijih prepirki koje inače nisu rijetkost na društvenim mrežama. Članovi grupe jednostavno su prihvatili šalu i nastavili je nadograđivati.

Među komentarima koji su privukli najviše pažnje našli su se:

"Trebate li kaskadera za opasnije akcije", "Ako je za outdoor, imam vinograd", "Može li Solin uz riku da se mogu ladit"

"Besplatno nosim pizzu kad ogladnu", "Triba li vam krevet bit u stanu", "Pazite samo da kucate sve račune Fiskal 2.0."

"Gdje poslati prijavu za posao", "Tražite li radnike???", "Može i gazda naravno, ali ulozi vodoinstalatera ako nije problem"