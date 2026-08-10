Tražili ga satima: Mladić (28) nestao tijekom druženja, pronađen u kanalu kod Beograda

Tijelo 28-godišnjeg O. E. pronađeno je u nedjelju nakon višesatne potrage u Borči kod Beograda. U jednom se trenutku udaljio od društva, navodno kako bi potražio drva za vatru. Ubrzo mu se izgubio svaki trag.žžPrema pisanju medija, muškarac je nestao oko dva sata poslije ponoći. S četvoricom prijatelja došao na nasip kod crpne stanice u Crvenki, uz Dunav, gdje su planirali peći kukuruze i družiti se. Sumnja se da se u jednom trenutku udaljio kako bi pronašao drva za vatru – prijatelji koji su u tom trenutku sjedili na livadi svega desetak metara od kanala navodno nisu čuli ni poziv upomoć ni bilo kakav zvuk koji bi ukazivao na to da se nešto dogodilo.

Mještanin Borče koji je prvi došao na mjesto događaja ispričao je da je čuo dozivanje mladićeva imena i izašao prema nasipu. Ondje je zatekao četvoricu prijatelja koji su ga zamolili da pozove policiju, piše Telegraf.

"Čuo sam kako dozivaju njegovo ime. Izašao sam kod nasipa i vidio četiri momka koja su me zamolila da pozovem policiju jer misle da se njihovu prijatelju nešto dogodilo. Rekli su mi da nisu čuli ništa, niti da je zvao u pomoć niti bilo kakav jauk. Mislili su čak da je otišao nekamo u šumu", ispričao je, prenosi Dnevnik.hr.

"Možda je čak i udario glavom o beton"

Kako kaže, policija je stigla za oko 15 minuta i ustanovila da je 28-godišnjak upao u kanal, gdje mu je pronađen mobitel, kojim je vjerojatno osvjetljavao put, kao i cigarete u vodi.

"Izgleda da je odmah potonuo, čim ga nisu čuli, možda je čak i udario glavom o beton", dodao je svjedok. Rekao je i da su mladići bili iznimno potreseni i da nisu bili u alkoholiziranom stanju.

"Jedan se sav tresao i dva sata je jaukao i plakao. Bojao sam se da će i njemu pozliti. Kod mene u dvorištu ostavili su opremu za roštiljanje, sokove i stolicu. Otišli su pješice kućama, dovezao ih je preminuli", kazao je susjed.

Telegraf navodi i da kanal može biti opasan jer je na pojedinim mjestima dubok oko pet do sedam metara.

U potrazi su sudjelovali pripadnici Žandarmerije, ronioci i ekipe hitne pomoći, koji su satima pretraživali teren oko kanala. Potraga je bila otežana zbog guste trave, šiblja, mulja i nepristupačnog terena, prenosi Dnevnik.hr.

Mještani navode i da se na tom dijelu nasipa mladi često okupljaju, naročito tijekom toplih večeri. Policijskom istragom trebale bi se utvrditi sve okolnosti tragedije.