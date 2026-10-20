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Traži se Yuki! Vlasnici mole za pomoć u pronalasku crnog psa, nalazniku osigurana nagrada

Vlasnici psa po imenu Yuki uputili su apel građanima za pomoć u njegovu pronalasku. Riječ je o crnom psu duže dlake, a svima koji ga primijete poručuju da ga pokušaju zadržati i odmah ih kontaktiraju. Za pronalazak je predviđena i nagrada
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"Traži se Yuki. Ako je vidite, molim vas pokušajte je zadržati i nazovite nas", stoji u apelu koji se širi društvenim mrežama. Vlasnici su objavili i nekoliko fotografija kako bi građanima olakšali prepoznavanje psa.

Nagrada nalazniku

U objavi je posebno istaknuto da je za osobu koja pronađe Yuki osigurana nagrada. Svi koji imaju bilo kakvu informaciju o tome gdje se Yuki nalazi ili je primijete mogu se javiti na sljedeće brojeve telefona: 098 950 5806, 097 606 8290 i 097 711 6198.

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Građani se pozivaju da podijele informaciju i fotografije kako bi apel došao do što većeg broja ljudi, a Yuki se što prije vratila svojim vlasnicima.

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