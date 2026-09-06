Traži se vlasnik: Pitoma papiga pronađena jutros u centru Splita

Čitatelji su nam se jutros javili s neobičnim pronalaskom iz Splita.

U nedjelju, 6. rujna, u Istarskoj ulici pronašli su pitomu papigu za koju pretpostavljaju da je nekome odletjela ili se izgubila.

Papiga je pitoma, a na glavi ima vidljiv ožiljak, što bi vlasniku moglo pomoći u prepoznavanju.

„Poštovani, našli smo jutros pitomu papigu u Istarskoj ulici u Splitu. Ima ožiljak na glavici. Molim objavite“, poručio nam je čitatelj.

Ako prepoznajete papigu sa fotografije ili znate kome pripada, možete se javiti na broj:

098 431 395

Molimo čitatelje da informaciju podijele kako bi se papiga što prije vratila svom vlasniku.