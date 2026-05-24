Traži se smještaj u Splitu za palestinske umjetnike koji početkom lipnja stižu s predstavom „Sarab”

Početkom lipnja u Split stiže palestinska cirkuska škola sa svojom predstavom „Sarab”, a organizatori su putem društvenih mreža uputili poziv građanima i iznajmljivačima koji bi mogli pomoći osiguravanjem smještaja za sedmero članova umjetničkog tima.

Kako je objavila Info zona, riječ je o gostovanju palestinskih umjetnika koji kroz suvremeni cirkus i kazalište donose snažnu priču o iskustvu izbjeglištva, neizvjesnosti i potrazi za slobodom. Predstava „Sarab” („Fatamorgana”) nastala je 2017. godine, a izvode je članovi Palestinskog cirkusa, organizacije osnovane s ciljem približavanja cirkuske umjetnosti mladima u Palestini.

Organizatori ističu kako bi svaka pomoć oko smještaja bila od velikog značaja umjetnicima koji dolaze u Split te pozivaju sve zainteresirane građane da se uključe i podrže ovaj kulturni događaj.

Predstava „Sarab” već je privukla pažnju međunarodne publike zbog svoje emotivne i društveno angažirane tematike, a splitska publika uskoro će imati priliku pogledati izvedbu koja spaja cirkusku umjetnost, kazalište i osobne priče izvođača.