Traži se pomoć dobrih ljudi! KBC Split treba nove zalihe krvi, pridružite se velikoj akciji

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Split u suradnji s DDK Promet organizira akciju darivanja krvi.

Akcija darivanja krvi održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2026. godine, od 7.30 do 14 sati u prostorijama Prometa d.o.o. – mala sala, Hercegovačka 20, Split.

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- Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akciji darivanja krvi i svojim plemenitim činom pomognu u osiguravanju dovoljnih zaliha krvnih pripravaka za pacijente KBC-a Split.

Unaprijed zahvaljujemo na svakoj vašoj zlatnoj kapi.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina - poručili su iz GDCK Split.