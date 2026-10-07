Traže zabranu Thompsona u Njemačkoj, hrvatski konzul uzvratio: "Nazivati Hrvate fašistima graniči s ludilom"

Najavljeni koncert Marka Perkovića Thompsona u Stuttgartu izazvao je političke prijepore u tom njemačkom gradu. Nekoliko političkih stranaka traži reakciju gradskih vlasti zbog nastupa zakazanog za 7. studenoga u Porsche-Areni, dok je hrvatski generalni konzul u Stuttgartu Ivan Sablić stao u obranu koncerta i kritike nazvao "lovom na vještice".

Rasprava o koncertu traje već nekoliko tjedana, a njome se, osim njemačkih medija, bave i članovi gradskog vijeća. Dio političara traži da se preispita iznajmljivanje gradske dvorane Thompsonu, dok gradske vlasti zasad ne vide pravnu osnovu za zabranu nastupa.

Ljevica tražila raskid ugovora

Jedan od prvih zahtjeva stigao je iz kluba Die Linke SÖS Tierschutz, koji je sredinom rujna zatražio da se koncert spriječi te da se raskine ugovor o korištenju Porsche-Arene.

Predložili su i uvođenje takozvane "demokratske klauzule" za iznajmljivanje gradskih prostora, kojom bi se ubuduće moglo odbiti održavanje događaja na kojima se očekuje veličanje fašizma, govor mržnje ili korištenje protuustavne simbolike.

U raspravu su se potom uključili i Zeleni, a prema pisanju Stuttgarter Zeitunga pitanje Thompsonova koncerta stiglo je i pred gradske političare. Klub SPD/Volt zatražio je od gradonačelnika Franka Noppera (CDU) očitovanje o iznajmljivanju gradske dvorane za koncert.

Grad zasad ne vidi osnovu za zabranu

Unatoč političkim zahtjevima, gradske vlasti zasad ne vide pravni temelj za zabranu koncerta.

Iz Grada Stuttgarta ranije su za SWR objasnili da je Porsche-Arena javni prostor te da se prilikom njezina iznajmljivanja mora poštovati načelo jednakog postupanja prema korisnicima.

Prema stajalištu grada, korištenje dvorane mora se omogućiti sve dok planirani događaj sam po sebi nije protivan zakonu. Grad zasad ne raspolaže informacijama na temelju kojih bi se moglo zaključiti da postoji dovoljno velika vjerojatnost da će tijekom koncerta doći do kaznenih djela ili drugih kršenja zakona.

Istodobno su poručili da su upoznati s kontroverzama koje prate Thompsonove nastupe te naglasili da se Stuttgart jasno distancira od rasizma, antisemitizma i diskriminacije.

Hrvatski konzul: Ovo je lov na vještice

U raspravu se sada uključio i hrvatski generalni konzul u Stuttgartu Ivan Sablić.

"Kad smo doznali za planirani koncert, bilo nam je jasno da će se voditi javna rasprava, ali način na koji se ona razvila je lov na vještice", rekao je Sablić za Stuttgarter Zeitung.

Poručio je da nazivati stotine tisuća Hrvata fašistima i pripisivati im fašizam "graniči s ludilom".

Sablić smatra da protivnici koncerta pojedine povijesne reference izvlače iz konteksta i na temelju njih donose zaključke o Thompsonu, njegovoj glazbi i publici. Dodao je kako se pritom nedovoljno govori o okolnostima nastanka dijela njegovih pjesama i značenju koje one imaju za dio Hrvata u Hrvatskoj i iseljeništvu.

Podsjetio na slučaj Frankfurta

Kao primjer naveo je Frankfurt, gdje se također vodila politička rasprava oko Thompsonova nastupa. Unatoč zahtjevima da se koncert zabrani, nastup je na kraju održan.

Sablić smatra da je Frankfurt time pokazao veću "demokratsku odgovornost" i spremnost da prihvati, kako je rekao, "složenost povijesne stvarnosti".

Hrvatski generalni konzul potvrdio je i da osobno namjerava doći na Thompsonov koncert u Porsche-Areni.

Sve ulaznice planule u tri sata

Dok traje politička rasprava, interes publike za koncert bio je iznimno velik. Prema informacijama SWR-a, svih oko 6500 ulaznica za Porsche-Arenu rasprodano je u samo tri sata.

Njemački mediji navode i da je velika navala zainteresiranih kupaca izazvala probleme sa sustavom za prodaju ulaznica.

Koncert je i dalje službeno najavljen za 7. studenoga, a prema informacijama objavljenima na prodajnom sustavu Easy Ticket ulazak u Porsche-Arenu predviđen je od 19 sati, dok bi koncert trebao početi u 21 sat.

U međuvremenu je pokrenuta i internetska peticija kojom se traži zabrana nastupa, no zasad je prikupila tek nekoliko desetaka verificiranih potpisa.

Politička rasprava u Stuttgartu tako se nastavlja, ali zasad nema naznaka da će koncert biti otkazan. Konačna odluka o eventualnim dodatnim mjerama ovisit će o gradskim vlastima i mogućim sigurnosnim procjenama uoči samog događaja.