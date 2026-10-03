Traže se volonteri u Splitu: Evo kako možete zaviriti iza kulisa međunarodnog festivala

Ljubitelji filma, arheologije, antropologije, povijesti umjetnosti i restauracije imaju priliku zaviriti iza kulisa jednog zanimljivog splitskog festivala. Organizatori 9. Međunarodnog festivala arheološkog filma u Splitu otvorili su poziv za volontere koji žele sudjelovati u ovogodišnjem izdanju.

Festival će se održavati od 26. do 28. listopada, a pomoć volontera bit će potrebna i nekoliko dana prije njegova početka.

Volonteri će sudjelovati u različitim segmentima organizacije – od pomoći tijekom filmskih projekcija i rada na info pultu do distribucije promotivnih materijala te fotografiranja i snimanja festivalskih događanja.

Osim prilike za stjecanje iskustva, organizatori ističu kako će volonteri moći upoznati nove ljude, vidjeti kako izgleda organizacija festivala iza kulisa te iz prve ruke sudjelovati u njegovoj realizaciji.

Svi zainteresirani za volontiranje mogu se prijaviti putem e-mail adrese mfafsplit@gmail.com.