Transparent za Jakova Jozinovića postao jedan od najemotivnijih trenutaka večeri u Veloj Luci

Vela Luka večeras ponovno diše u ritmu Oliverovih pjesama. Koncert "Trag u beskraju", kojim se obilježava obljetnica smrti Olivera Dragojevića, okupio je, prema procjenama organizatora, oko 30 tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva.

Glazbenu večer otvorio je Petar Grašo, koji se emotivnim riječima prisjetio svog prijatelja.

"Vjerujem da nas gleda u ovoj noći punog mjeseca", poručio je okupljenima prije nego što je izveo "Moje prvo pijanstvo", a potom i "Dva put san umra".

Posebnu kulisu koncertu i ove su godine dali brojni brodovi usidreni ispred plutajuće pozornice. Deseci brodica ispunili su veloluški zaljev, a publika je s paluba pjevala Oliverove hitove, plesala i mobitelima bilježila nastupe izvođača.

Velike ovacije izazvao je i nastup Jakova Jozinovića, kojeg je u publici dočekalo posebno iznenađenje. Obožavateljice su podigle transparent s natpisom: "Jakove, ti si naš trag u beskraju."

Mladi pjevač izveo je pjesme "Pismo moja" i "Prije sna", a publika je od prvih taktova pjevala zajedno s njim. Pogledajte.

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