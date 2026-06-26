Transparent švedskog navijača postao hit: Jedna rečenica nasmijala je cijeli stadion

Dvoboj Japana i Švedske na Svjetskom prvenstvu završio je bez pobjednika, no nakon posljednjeg sučevog zvižduka više se govorilo o jednom navijačkom transparentu nego o samoj utakmici.

Na tribinama je jedan švedski navijač podigao nacionalnu zastavu na kojoj je ispisao duhovitu poruku: "MEATBALLS > SUSHI". Jasna aluzija na dva nacionalna gastronomska simbola – švedske mesne okruglice i japanski sushi – brzo je privukla pažnju gledatelja i ubrzo postala hit na društvenim mrežama.

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Poruka je bila zamišljena kao bezazlena navijačka provokacija, kojom je autor dao do znanja da mu je omiljeni specijalitet njegove zemlje ipak ispred japanske kulinarske ikone.

I dok su se mnogi nasmijali originalnoj dosjetki, bilo je i onih koji su poručili da je riječ o nemogućem izboru jer oba jela imaju milijune obožavatelja diljem svijeta. Neki će uvijek dati prednost švedskim mesnim okruglicama, dok će drugi bez razmišljanja odabrati sushi.

Bez obzira na različite gastronomske ukuse, transparent je pokazao kako se navijačko nadmetanje može začiniti dozom humora, bez vrijeđanja protivnika.