Transparent na Poljudu izazvao reakciju Orešković: "Ustaše nisu očevi naše domovine"

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se nakon utakmice Hrvatske i Španjolske na Poljudu, objavivši fotografiju transparenta koji je tijekom susreta razvijen na tribinama splitskog stadiona. Na transparentu je pisalo: "Godinama afere se nižu, a Hrvatima zbog pozdrava Za dom kazne stižu. Sramotna praksa sudstva. Pozdrav naših očeva najveći je problem društva?" Transparent je izvješen tijekom utakmice Hrvatske i Španjolske odigrane u utorak, 6. listopada, na Poljudu.

Uz fotografiju transparenta Orešković je objavila opširnu reakciju u kojoj se osvrnula na pozdrav "Za dom spremni", razdoblje NDH, hrvatsko pravosuđe i odnos vlasti prema toj temi.

"Najveći problem našeg društva nisu riječi, nego njegovi pozdravljači"

"Najveći problem našeg društva nije pozdrav za dom spremni, nego su najveći problem njegovi pozdravljači", poručila je Orešković. U nastavku svoje objave ustvrdila je kako su u razdoblju NDH taj pozdrav koristile ustaše te ih nazvala fašistima.

"Nekome su oni doista bili očevi, ali nisu očevi i našoj domovini. Očevi naše domovine borili su se na drugoj strani i bili su antifašisti", napisala je Orešković. Pozdrav "Za dom spremni" bio je službeni pozdrav ustaškog režima NDH, a njegovo korištenje desetljećima izaziva pravne, povijesne i političke prijepore, posebno zbog njegova korištenja među pripadnicima HOS-a tijekom Domovinskog rata.

Kritizirala i hrvatsko pravosuđe

Orešković se potom osvrnula na dio transparenta u kojem se govori o "sramotnoj praksi sudstva", navodeći kako bi se s kritikom hrvatskog pravosuđa djelomično mogla složiti, ali iz potpuno drugačijih razloga.

"S kritikom našeg sudstva, mogla bih se složiti. Doista je praksa sramotna, jer nije dovoljno osuđujuća, nije u tome dosljedna i jasna", napisala je. Prema njezinu stavu, da je pravosuđe kroz svoje odluke i kazne čvršće štitilo ustavne i civilizacijske vrijednosti Republike Hrvatske, "ovakvih transparenata po stadionima ne bi ni bilo".

Orešković je i ranije u Hrvatskom saboru javno iznosila vrlo slične stavove o pozdravu "Za dom spremni", povezujući ga s NDH i inzistirajući na antifašističkim temeljima hrvatske državnosti.

"Sudovi se ne usude, nisu neovisni"

U nastavku objave iznijela je i teške kritike na račun sudova i aktualne vlasti. "Ali sudovi se ne usude, nisu neovisni. Ne mogu protiv za dom spremni, kada su i oni koji su na vlasti njegovi pozdravljači", napisala je Orešković. Njezina je to politička ocjena rada institucija i ponašanja predstavnika vlasti, a upravo je odnos prema pozdravu "Za dom spremni" već dulje vrijeme jedna od tema oko koje se vode oštre političke polemike u Hrvatskoj.

"To i jest najveći problem ovog društva"

Na kraju objave Orešković je poručila kako, prema njezinu mišljenju, problem nastaje kada pozdrav koji povezuje s ustaškim pokretom dobiva podršku u javnom prostoru. "Kada se vlast zajedno s masom na stadionima pozdravlja s pozdravom ustaških očeva, to je znak da oživljava ona poražena vojska", napisala je.

"I da, to i jest najveći problem ovog društva", zaključila je Dalija Orešković.

Podsjetimo, Hrvatska je u utorak navečer na Poljudu izgubila od Španjolske rezultatom 1:2. Hrvatska je povela pogotkom Ivana Perišića, dok je oba gola za Španjolsku postigao Mikel Merino, uključujući pobjednički pogodak u završnici susreta.