Trajekt iz Visa stigao u Split, a onda je nastao problem: "Automobili su se morali okretati u rikverc"

Putnici trajekta Petar Hektorović, koji je danas u 15.30 isplovio iz Visa prema Splitu, doživjeli su neugodno iznenađenje po dolasku u splitsku luku.

Iako je trajekt pristao u Split u 17.50, iskrcaj putnika i vozila kasnio je oko pola sata zbog problema s rampom, doznajemo od čitatelja koji se nalazio na brodu.

Kako nam je ispričao, zbog kvara vozila se nisu mogla iskrcati na uobičajen način pa je posada organizirala alternativni izlazak.

"Unutar trajekta automobili su se morali okretati u rikverc kako bi mogli izaći. Vozila koja su bila parkirana na rampi najprije su izlazila vožnjom unatrag, a zatim su se okretala kako bi napustila trajekt", ispričao je naš čitatelj.

Prema njegovim riječima, zbog tehničkog problema iskrcaj je bio znatno usporen, a putnici su na izlazak s trajekta čekali oko 30 minuta.