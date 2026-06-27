Traje Povorka ponosa u Splitu: Sudionici Split Pridea šetaju centrom grada, prate ih jake policijske snage

U Splitu je počela Povorka ponosa. Sudionici 15. Split Pridea krenuli su iz Đardina te šetaju centrom grada, noseći zastave, transparente i poruke podrške, slobode i ravnopravnosti.

Ovogodišnji Split Pride održava se pod sloganom "Nije me mater rodila da mučin", a okupljanje sudionika počelo je u Đardinu, odakle je povorka nastavila prema gradskim ulicama.

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Stigla i poznata lica

Paradu ponosa ove su godine svojim dolaskom podržala i poznata imena iz splitskog javnog i političkog života. Među njima su bili bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak, bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević, gradska vijećnica Marijana Puljak, splitski gradski vijećnik Marinko Biškić i drugi.

Njihov dolazak dodatno je privukao pažnju javnosti, a sudionici Split Pridea nastavili su šetnju centrom grada uz brojne poruke podrške, tolerancije i ravnopravnosti.

Sudionici Split Pridea i ove su godine u središtu grada istaknuli poruke kojima žele upozoriti na važnost jednakosti, prihvaćanja i vidljivosti LGBTIQ+ osoba u društvu. U Đardinu je prije početka povorke vladala vesela i šarena atmosfera, uz glazbu, zastave i transparente, a potom su se sudionici uputili prema centru grada.

Jake policijske snage prate povorku

Povorku ponosa u Splitu prate jake policijske snage, koje osiguravaju trasu kretanja i brinu o sigurnosti sudionika, građana i prolaznika.

Dalmacija Danas je na terenu zabilježila nove prizore iz Đardina i centra grada, gdje sudionici Split Pridea prolaze gradskim ulicama.

Kakve su poruke poslali i kako izgleda ovogodišnja Povorka ponosa u Splitu, pogledajte u našoj fotogaleriji.