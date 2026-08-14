Traje potraga za ženom (1992. godište) koja je nestala uslijed bijega od vatrene buktinje u Stanićima

Nakon velikog požara koji je zahvatio područje Stanića kod Omiša traje potraga za Draganom Antešević. U potragu su uključene nadležne službe, a policija je objavila njezinu fotografiju i pozvala građane da odmah dojave sve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku.

Potraga za Draganom Antešević, koja je nestala tijekom požara na području Stanića pokraj Omiša, nastavlja se i u petak poslijepodne. U akciju potrage uključen je i HGSS.

Policija je objavila fotografiju nestale žene kako bi što veći broj građana mogao pomoći informacijama o njezinu mogućem kretanju.

Prema dosad dostupnim informacijama, potraga je koncentrirana na područje u blizini mjesta na kojem se nalazio automobil iz kojeg se žena udaljila.

U vozilu su se, prema ranije objavljenim informacijama, nalazile tri osobe, a jedna od njih zadobila je teške ozljede. Nestala žena državljanka je Bosne i Hercegovine.

Građani se pozivaju da pomognu

Sve osobe koje su Draganu Antešević vidjele ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi pozivaju se da bez odgode kontaktiraju policiju.

Potraga se odvija na zahtjevnom terenu nakon požara koji je tijekom dana zahvatio šire omiško područje.

Svaka informacija može biti važna za njezin pronalazak.

Osobni podaci

Prezime: ANTEŠEVIĆ Ime: DRAGANA Spol: Ž Datum rođenja: 1992 Mjesto rođenja: BiH Državljanstvo: BiH Prebivalište: BiH Boravište: Stanići, Omiš Država: Republika Hrvatska

Osobni opis:

Visina: 165 Broj stopala: 37-38 Kosa: crna Boja očiju: smeđe Nos: mali Uši: male Lice: ovalno Razvijenost: srednje tjelesne građe

Podaci o nestanku:

Datum nestanka: 13.kolovoza 2026 Mjesto nestanka: Stanići Okolnosti nestanka: bijeg od požara u Stanićima Nestanak se vodi u PU: splitsko-dalmatinskoj