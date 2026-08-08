TRAGOVI BORBE U KUĆI Detalji užasa: Zbog ubojstva 71-godišnjaka uhitili ženu (37)

Cijelu noć trajao je policijski očevid na mjestu zločina u kući na području slavonskobrodskog naselja Jelas, gdje je kasno sinoć pronađeno tijelo 71-godišnjaka.

Dojavu o preminuloj osobi policija je u Operativno-komunikacijski centar PU brodsko-posavske zaprimila u 23:16 sati u petak, nakon čega su djelatnici policije i hitni medicinski tim pristigli na mjesto pronalaska, piše Jutarnji list.

S obzirom na ozljede koje je preminuli imao, kao i na činjenicu da je u njegovu domu očito bilo i znakova borbe, policija je vrlo brzo po pristizanju uhitila 37-godišnju ženu jer opravdano sumnja da je smrt 71-godišnjaka nastupila kao posljedica nasilne smrti.

Tijelo 71-godišnjaka je prevezeno po dovršetku očevida na Odjel patologije brodske bolnice kako bi se obdukcijom utvrdio točan uzrok smrti, kao i vrijeme.

Osumnjičenica će biti podvrgnuta, među ostalim, i psihijatrijskom vještačenju kako bi se utvrdio njezin stupanj ubrojivosti u vrijeme kaznenog djela.

Još nije poznato što je dovelo ove tragedije. Zna se samo da su pokojni i osumnjičena bili u intimnoj vezi.