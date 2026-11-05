Tragičan završetak potrage pod Triglavom: Pronađeno tijelo 19-godišnjeg Jakova iz Srbije

Višednevna potraga za 19-godišnjim Jakovom Vučetićem iz Srbije, koji je u nedjelju navečer nestao na području Plemenica pod Triglavom, završila je tragično. Slovenske službe spašavanja potvrdile su da je mladi planinar pronađen mrtav.

Jakov, podrijetlom iz Preljine kod Čačka, studirao je u Sloveniji. U subotu se autostopom uputio prema Gorenjskoj, a u nedjelju navečer zatekao se u teškim vremenskim uvjetima. Zbog guste magle, vjetra i mraka nije mogao nastaviti spuštanje u dolinu.

Posljednji put kontaktirao je oca Nikolu Vučetića, kojemu je rekao da se našao u snježnoj oluji te da je spasiocima poslao koordinate svoje lokacije.

Potraga je započela u ponedjeljak, a u njoj su sudjelovali gorski spašavatelji, policija i helikopterske posade. Spasioci su pronašli njegov mobitel i osobne stvari, no potragu su danima otežavali snijeg, led, vjetar i magla.

Jakovljev otac, koji je doputovao u Sloveniju, nadao se da je njegov sin pronašao zaklon u nekoj špilji. Istaknuo je da je mladić fizički spreman i snalažljiv, ali i izrazio zabrinutost jer nije imao odgovarajuću zimsku odjeću, pa čak ni jaknu.

Nažalost, potraga je završila pronalaskom njegova tijela. Nadležne službe izrazile su sućut obitelji i bližnjima.