Tragičan kraj svjetskog rekordera: Poginuo tijekom spusta, imao je samo 36 godina

Svijet biciklizma zavijen je u crno nakon tragične smrti njemačkog biciklista Maxa Riesea. Jedan od najboljih ultrabiciklista svijeta poginuo je u 36. godini nakon teške nesreće tijekom spusta.

Riese je stradao 15. rujna nedaleko od Salzburga. Prema dosad dostupnim informacijama, tijekom spusta pri velikoj brzini navodno se sudario s jelenom koji mu se našao na putu.

Teško ozlijeđenog biciklista pronašla je vozačica automobila koja je odmah pozvala pomoć. Na mjesto nesreće stigle su hitne službe i spasilački helikopter, ali Rieseu više nije bilo spasa. Preminuo je od zadobivenih ozljeda na mjestu nesreće.

Tragovi upućuju na sudar s jelenom

Točan tijek nesreće još se utvrđuje, no na Rieseovoj odjeći pronađene su životinjske dlake, zbog čega se kao najvjerojatniji uzrok navodi sudar s jelenom. Njemački TOUR također piše da se, prema trenutačnim informacijama, 36-godišnjak tijekom spusta sudario s divljači, prenosi Gol.hr.

Od Riesea se oprostila zajednica GravGrav, koju je upravo on osnovao.

"Max je bio posebna duša. Iako je ultrabiciklizam individualni sport, duboko mu je bilo stalo do ljudi i zajednice oko njega. Iza sebe ostavlja nezamjenjivu prazninu", stoji, između ostalog, u oproštajnoj poruci.

Bio je svjetski rekorder

Riese je pripadao samom vrhu ultrabiciklizma, discipline u kojoj natjecatelji prelaze stotine, pa i tisuće kilometara, uz ogromne visinske razlike. Prošle godine postavio je svjetski rekord u Triple Everestingu, svladavši visinsku razliku jednaku trostrukoj visini Mount Everesta, odnosno više od 26.500 metara.

Ove godine osvojio je i Hellenic Mountain Race, jednu od zahtjevnih ultrabiciklističkih utrka. Osim sportskih rezultata, Riese je bio važna figura bikepacking zajednice te osnivač GravGrava, kroz koji je organizirao događaje i povezivao bicikliste iz cijelog svijeta.