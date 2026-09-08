Tragičan kraj požara na Pelješcu: Muškarac helikopterom prevezen u Split, nije preživio

Muškarac koji je teško ozlijeđen u požaru garaže na Pelješcu preminuo je dan kasnije u splitskom KBC-u, izvijestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Požar je izbio u petak, 4. rujna, oko 9.30 sati na širem području Pelješca. Ozlijeđenom muškarcu pružena je prva pomoć, nakon čega je helikopterom hitno prevezen u KBC Split. Ondje je 5. rujna preminuo od posljedica zadobivenih ozljeda.

Požar najvjerojatnije izazvalo zapaljenje goriva

Policijskim očevidom utvrđeno je da je požar najvjerojatnije izbio nakon što se u unutrašnjosti objekta zapalila mješavina pogonskog goriva kojom je muškarac neoprezno rukovao.

Vatra je zahvatila njegovu odjeću, a potom se proširila na garažu, u kojoj je izgorio razni poljoprivredni alat.

Zbog vjetra požar se djelomično proširio i na obližnje nisko raslinje, zahvativši površinu od oko 20 četvornih metara.

Vatrogasci su požar lokalizirali i ugasili oko 10.15 sati.