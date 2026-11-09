Tragičan kraj potrage za djevojčicom (13): Pronađena mrtva u napuštenoj kući, uz tijelo zatečen teško ozlijeđeni muškarac

Njemačku je potresla vijest o smrti 13-godišnje Lise, koja je nestala na putu prema školi. Nakon višednevne potrage njezino tijelo pronađeno je pedesetak kilometara od obiteljskog doma. Policija sumnja na otmicu i ubojstvo, a muškarac osumnjičen za zločin nalazi se u kritičnom stanju.

Višednevna potraga za 13-godišnjom Lisom T. iz berlinske četvrti Marzahn završila je tragično. Tijelo djevojčice pronađeno je u nedjelju, 8. studenoga, u napuštenoj obiteljskoj kući u njemačkoj saveznoj zemlji Brandenburg, oko 50 kilometara od njezina doma.

Kako izvještava njemački ZDF, berlinski državni odvjetnici potvrdili su da je riječ o djevojčici koja je nestala prošlog utorka na putu prema školi.

Na mjestu pronalaska tijela policija je zatekla i teško ozlijeđenog muškarca kojeg sumnjiči za otmicu i ubojstvo djevojčice. Njegov identitet zasad nije objavljen.

Prema informacijama državnog odvjetništva, muškarac si je sam nanio ozljede opasne za život. Njemačka novinska agencija dpa navodi da je pritom upotrijebio vatreno oružje. Trenutačno se nalazi u bolnici u kritičnom stanju.

Tijelo pronađeno gotovo slučajno

Posebno potresan detalj cijelog slučaja jest način na koji je policija došla do mjesta pronalaska tijela.

Naime, policijski službenici dobili su dojavu da se netko neovlašteno nalazi u praznoj obiteljskoj kući na području Bad Freienwaldea u Brandenburgu.

Prema pisanju njemačkog Bilda, vlasnik kuće imao je dogovoren termin razgledavanja nekretnine te je ondje zatekao mrtvu djevojčicu i ozlijeđenog muškarca.

Policija je nakon dolaska na mjesto događaja potvrdila pronalazak tijela, a muškarac je prevezen u bolnicu.

Istražitelji sada pokušavaju rekonstruirati što se događalo u kući i kako je djevojčica ondje završila.

Krenula je u školu, ali nikada nije stigla

Lisa je nestala u utorak, 3. studenoga, nakon što je oko 7.20 sati napustila obiteljski dom u berlinskoj četvrti Marzahn.

Planirala je oko 7.30 sati krenuti javnim prijevozom s područja Barnimplatza prema svojoj školi u ulici Sella-Hasse-Straße.

Međutim, u školu nikada nije stigla.

Nakon prijave nestanka policija je pokrenula opsežnu potragu. Istražitelji su već u ranoj fazi posumnjali da djevojčica nije dobrovoljno napustila svoje obiteljsko okruženje.

Zbog okolnosti nestanka slučaj se od početka istraživao kao moguće teško kazneno djelo.

Stotine policajaca tragale za djevojčicom

Njemačka policija u petak je pokrenula veliku akciju potrage u kojoj su sudjelovale stotine policijskih službenika.

Pretraživano je područje Marzahn-Hellersdorfa na sjeveroistoku Berlina, gdje je djevojčica živjela.

Policajci su obilazili kuće, razgovarali sa stanovnicima i dijelili pozive građanima koji bi mogli imati korisne informacije.

U potragu su bili uključeni i službeni psi, helikopter te podvodni dron.

Posebna pozornost bila je usmjerena na zelene površine, područje oko velikog trgovačkog centra te putove kojima se Lisa svakodnevno kretala.

Unatoč velikom angažmanu policije, potraga nije završila pronalaskom žive djevojčice.

Obdukcija bi trebala otkriti uzrok smrti

Njemački istražitelji još nisu utvrdili točne okolnosti djevojčičine smrti.

Prema informacijama agencije dpa, postoji mogućnost da je Lisa bila mrtva već neko vrijeme prije nego što je njezino tijelo pronađeno.

Glasnogovornik berlinskog državnog odvjetništva Michael Petzold najavio je da bi obdukcija trebala biti provedena u ponedjeljak, 9. studenoga.

Očekuje se da će nalazi sudske medicine pružiti ključne odgovore o uzroku smrti.

Istodobno se nastavlja prikupljanje tragova u kući i na okolnom zemljištu.

Istražitelji pokušavaju utvrditi i povezanost osumnjičenog muškarca s djevojčicom te okolnosti njezina nestanka.

Tragičan slučaj potresao je njemačku javnost, a policijska istraga nastavlja se kako bi se razjasnilo što se dogodilo 13-godišnjoj Lisi.