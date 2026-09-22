Tragičan kraj potrage na Zlarinu: HGSS pronašao tijelo nestalog muškarca

Potraga za starijim muškarcem koji je u ponedjeljak nestao na otoku Zlarinu završila je, nažalost, tragično. Kako je izvijestila HGSS Stanica Šibenik, tijelo nestale osobe pronađeno je u utorak poslijepodne.

Dežurni spašavatelj HGSS Stanice Šibenik nešto iza 16 sati u ponedjeljak, 21. rujna, primio je poziv Centra 112 s informacijom da je na Zlarinu nestala starija muška osoba.

Potraga trajala do kasno u noć

Odmah je pokrenuta potraga, a šibenski spašavatelji na otok su prebačeni brodom pomorske policije.

Prema standardnom obrascu pretraživane su moguće lokacije i putovi kojima se nestala osoba mogla kretati. Uz pješačke timove, u potragu je uključen i K9 tim sa psom, kao i bespilotna letjelica.

U akciji su sudjelovali i članovi DVD-a Zlarin te brojni mještani. Potraga je trajala do kasno u noć, no prvoga dana nije dala rezultate.

Tijelo pronađeno u utorak

Akcija je nastavljena u utorak, 22. rujna, kada je područje potrage dodatno prošireno.

U poslijepodnevnim satima spašavatelji su pronašli tijelo nestalog muškarca.

„Ovim putem izražavamo duboku sućut obitelji i prijateljima preminulog“, poručili su iz HGSS Stanice Šibenik.