Tragičan kraj potrage na Cresu: HGSS nakon višesatne akcije pronašao tijelo nestalog stranog državljanina

Potraga za stranim državljaninom koji je nestao na području Lubenica na otoku Cresu završila je tragično. Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja nakon nekoliko sati traganja pronašli su njegovo beživotno tijelo.

Kako su u subotu izvijestili iz HGSS Stanice Rijeka, poziv za uključivanje u potragu dobili su u petak oko 10 sati od Policijske postaje Mali Lošinj.

Nakon prikupljanja i analize dostupnih informacija o nestaloj osobi, prema Lubenicama je krenulo 13 članova riječke stanice HGSS-a. Na terenu su im se priključila još trojica pripadnika iz interventne baze Lošinj.

U potragu uključili i dron

Spašavatelji su organizirali pretraživanje šireg područja, a zbog zahtjevnosti terena koristili su i bespilotnu letjelicu.

Višesatna potraga, nažalost, nije imala sretan završetak. Pronađeno je tijelo muškarca za kojim se tragalo.

Akcija HGSS-a završila je tek iza ponoći, a spašavatelji su se oko jedan sat vratili u interventnu bazu Vežica u Rijeci.

Policija sada utvrđuje sve okolnosti događaja. Iz Policijske uprave primorsko-goranske navode kako će biti provedena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti muškarca.