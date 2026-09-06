Tragičan kraj potrage kod Kreševa: Nestala 83-godišnjakinja pronađena mrtva

Višednevna potraga za 83-godišnjom Anđelkom Laušić iz Kreševa završila je tragično. Kako je u nedjelju ujutro izvijestio HGSS Split, nestala žena pronađena je u beživotnom stanju.

Prema posljednjoj informaciji HGSS-a, Anđelku Laušić pronašli su lovci, čime je okončana potraga koja je trajala od srijede.

U akciji su tijekom proteklih dana sudjelovali članovi HGSS stanica Split i Makarska, vanjski suradnici, potražni K9 timovi te piloti bespilotnih letjelica iz više stanica HGSS-a.

U potragu su se uključili i brojni mještani, a u petak je zahtjevan teren pretraživalo i 49 vatrogasaca iz Gata, Kučića, Dugog Rata i Omiša.

S policijske strane potragu je vodila omiška kriminalistička policija, a u akciji su sudjelovali i pripadnici GSS-a iz Bosne i Hercegovine.

HGSS Split zahvalio je svima koji su proteklih dana sudjelovali u potrazi.

„Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali na suradnji i angažmanu tijekom proteklih dana, od članova i vanjskih suradnika HGSS-a, kolega iz GSS-a u BiH, vatrogasaca, policije, lovaca, mještana i svih ostalih“, poručili su iz HGSS-a.

Obitelji preminule izrazili su iskrenu sućut.