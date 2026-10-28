Tragedija usred bijela dana: Radnik pao s krova stambene zgrade, preminuo je

U Ulici Antuna Gustava Matoša u karlovačkoj gradskoj četvrti Luščić u srijedu prijepodne došlo je do strašne nesreće.

Kako doznaje KAportal, s krova stambene zgrade gdje se izvode radovi, pao je radnik te unatoč brzoj intervenciji Hitne službe je preminuo.

Okolonsti tragedije

Policija je za KAportal potvrdila događaj, dok se tamo upravo nalaze policijski djelatnici koji će očevidom utvrđivati kako je došlo do ove tragedije.

Kako doznaju s mjesta događaja, radi se o tvrtki FN Konstrukt iz Duge Rese.