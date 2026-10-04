TRAGEDIJA U ZAGORJU Jedna osoba poginula, druga završila u bolnici

U nedjelju rano ujutro dogodila se teška prometna nesreća u mjestu Jurjevac, na području općine Krapinske Toplice, u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

Kako je izvijestila policija, nesreća se dogodila oko 4.20 sati kada je osobni automobil sletio s kolnika, piše Jutarnji list.

U nesreći je još jedna osoba ozlijeđena. Na mjesto događaja stigla je Hitna pomoć, koja je ozlijeđenu osobu prevezla u Opću bolnicu Zabok.

Policija provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.