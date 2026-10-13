Tragedija u zabavnom parku: Jedna osoba poginula, više ozlijeđenih, svjedoci tvrde da je muškarac ispao iz vlaka smrti

Stravična nesreća dogodila se u poznatom američkom zabavnom parku Six Flags Over Georgia, nedaleko od Atlante. Jedna osoba izgubila je život, a nekoliko ih je ozlijeđeno. Prema izjavama svjedoka, muškarac je tijekom vožnje navodno ispao iz vlaka smrti i udario u konstrukciju atrakcije. Policija istražuje okolnosti tragedije.

Posjet zabavnom parku Six Flags Over Georgia u američkoj saveznoj državi Georgiji završio je tragedijom nakon incidenta u kojem je jedna osoba smrtno stradala, dok je više ljudi ozlijeđeno.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak, nešto prije 16 sati po lokalnom vremenu, a na mjesto događaja ubrzo su stigle policijske i hitne službe.

Kako prenosi CBS, policija okruga Cobb potvrdila je da je zaprimila dojavu o više ozlijeđenih osoba te da je jedna osoba preminula. Detalji o uzroku nesreće zasad nisu službeno objavljeni, a identitet poginule osobe nije otkriven.

Svjedoci tvrde da je muškarac ispao tijekom vožnje

Posebnu pozornost privukle su izjave posjetitelja koji tvrde da se tragedija dogodila na popularnom vlaku smrti Goliath, jednoj od najpoznatijih atrakcija parka.

Prema informacijama koje je objavio ABC News, očevici su ispričali da je muškarac tijekom vožnje navodno ispao iz sjedala te pri padu više puta udario u dijelove metalne konstrukcije.

Jedan od posjetitelja iznio je i tvrdnju da je trenutak pada slučajno zabilježen na fotografiji koju sustav atrakcije automatski snima tijekom vožnje.

Te informacije zasad nisu službeno potvrđene.

Iako policija nije precizirala na kojoj se atrakciji nesreća dogodila, televizijske snimke pokazale su zaustavljeni vlak smrti Goliath i posjetitelje koji su ga napuštali koristeći sigurnosne stepenice.

Istražitelji tek trebaju utvrditi što je prethodilo nesreći i jesu li eventualni tehnički ili drugi čimbenici imali ulogu u događaju.

Vlak smrti visok 60 metara postiže brzinu veću od 110 kilometara na sat

Goliath je jedna od najvećih i najprepoznatljivijih atrakcija zabavnog parka Six Flags Over Georgia.

Riječ je o velikom čeličnom vlaku smrti koji je otvoren 2006. godine, a poznat je po impresivnoj visini, strmim spustovima i zavojima koji putnicima pružaju intenzivan osjećaj ubrzanja.

Konstrukcija doseže približno 60 metara visine, dok vlak tijekom vožnje može razviti brzinu do 112 kilometara na sat.

Zbog svojih karakteristika Goliath je godinama među atrakcijama koje privlače velik broj posjetitelja željnih adrenalina.

Nakon nesreće vožnja je zaustavljena, a posjetitelji su evakuirani sigurnosnim prolazima.

Za sada nije poznato koliko je osoba bilo u vlaku u trenutku incidenta niti kakva je težina ozljeda ostalih stradalih.

Uprava parka izrazila sućut obitelji poginule osobe

Nakon tragedije oglasila se i kompanija Six Flags, koja upravlja zabavnim parkom.

U službenom priopćenju izrazila je duboko žaljenje zbog događaja te uputila sućut obitelji i prijateljima preminule osobe.

Iz kompanije su poručili da pružaju podršku svim posjetiteljima i zaposlenicima koje je incident pogodio.

Naglasili su i da su djelatnici parka, zajedno s lokalnim hitnim službama, odmah reagirali nakon dojave o nesreći.

Uprava je potvrdila da u potpunosti surađuje s nadležnim tijelima kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

🚨🇺🇸 A man fell to his death from Six Flags Over Georgia’s Goliath coaster, and the moment was HORRIFICALLY captured on a souvenir photo Several others were hurt on the 200-foot, 70 mph ride before crews evacuated the riders still stranded on the track, and Six Flags has now shut similar coasters at parks across the country. This comes less than two weeks after Six Flags permanently closed X2 in California following a CNN investigation into years of brain injuries and deaths… Source: CNN, @Breaking911 / Writer: Daniel — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 13, 2026

U istragu uključene i gradske vlasti

O tragediji se oglasio i Michael Owens, gradonačelnik Mabletona, grada na čijem se području nalazi zabavni park.

Potvrdio je da gradski dužnosnik zadužen za javnu sigurnost surađuje s policijskom upravom okruga Cobb i predstavnicima Six Flagsa.

Istraga bi trebala razjasniti kako je došlo do smrtnog stradavanja te jesu li tijekom rada atrakcije bili ispunjeni svi potrebni sigurnosni uvjeti.

Posebno će biti važno utvrditi jesu li tvrdnje svjedoka o ispadanju putnika iz vlaka smrti točne.

Dok službeni nalazi ne budu objavljeni, uzrok nesreće ostaje nepoznat.

Kompanija se već suočava s tužbama zbog druge atrakcije

Tragedija u Georgiji dogodila se nakon što se kompanija Six Flags posljednjih mjeseci našla u središtu pozornosti i zbog sigurnosnih pitanja povezanih s drugim zabavnim parkom.

Naime, prošlog mjeseca najavljeno je trajno zatvaranje vlaka smrti X2 u parku Six Flags Magic Mountain u Kaliforniji.

Odluka je uslijedila nakon niza sudskih tužbi u kojima se tvrdi da je više od stotinu posjetitelja pretrpjelo ozljede mozga povezane s vožnjom na toj atrakciji.

Riječ je o zasebnom slučaju, a zasad nema potvrđene povezanosti između tih tužbi i nesreće u Georgiji.

Ipak, najnovija tragedija ponovno je otvorila pitanja sigurnosti velikih adrenalinskih atrakcija i postupaka kojima se nastoji zaštititi posjetitelje.

Čekaju se rezultati istrage

Policija zasad nije objavila identitet preminule osobe niti detaljnije informacije o ozlijeđenima.

Nije službeno potvrđeno ni što je uzrokovalo incident, zbog čega se izjave svjedoka još ne mogu smatrati konačnim prikazom događaja.

Nadležne službe nastavljaju prikupljati informacije, a uprava zabavnog parka najavila je punu suradnju s istražiteljima.

Tragedija u Six Flags Over Georgia ostavila je iza sebe jedno izgubljeno ljudsko biće, više ozlijeđenih i brojna pitanja na koja će odgovore morati dati službena istraga.