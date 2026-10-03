Tragedija u šumi: Muškarac pao s visine od 16 metara i poginuo

Tragična nesreća dogodila se jučer u šumi na području Svetog Ivana Zeline, gdje je život izgubio 68-godišnji muškarac.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 12 sati tijekom rušenja stabla. Muškarac je u jednom trenutku izgubio ravnotežu te pao s visine od približno 16 metara.

Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu događaja.

Policijski službenici obavili su očevid, nakon čega je tijelo 68-godišnjaka prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.