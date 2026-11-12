Tragedija u Splitu: Preminulo dijete koje je jutros pronađeno ozlijeđeno u centru grada

Dijete koje je jutros pronađeno ozlijeđeno u središtu Splita, nažalost, preminulo je. Tužnu vijest potvrdili su iz Kliničkog bolničkog centra Split, navodeći da je dijete u bolnicu dovezeno bez znakova života.

Unatoč hitnoj reakciji liječnika i pokušajima reanimacije, djetetov život nije bilo moguće spasiti.

„Dijete je dovezeno u KBC Split bez znakova života. Odmah su poduzete mjere oživljavanja, no unatoč svim naporima medicinskog tima, nažalost, utvrđena je smrt djeteta”, potvrdili su iz KBC-a Split za Dalmaciju Danas.

Policija jutros zaprimila dojavu o ozlijeđenom djetetu

Podsjetimo, Policijska uprava splitsko-dalmatinska jutros je izvijestila da je oko 7.10 sati zaprimljena dojava o pronalasku ozlijeđenog djeteta u centru Splita.

Na mjesto događaja upućeni su djelatnici hitne medicinske pomoći, koji su dijete prevezli u splitsku bolnicu.

Prema prvim informacijama koje je objavila policija, ozljede su posljedica pada.

Slijede očevid i kriminalističko istraživanje

Iz policije su najavili da će na mjestu događaja biti obavljen očevid te provedeno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Zasad nije službeno poznato kako je došlo do pada ni što mu je prethodilo.

Više informacija očekuje se nakon policijskog postupanja.