Tragedija u Splitu: Muškarac pronađen bez svijesti, preminuo unatoč naporima liječnika

Kod jednog ugostiteljskog objekta u blizini splitskog autobusnog kolodvora jučer je zabilježen tragičan događaj u kojem je preminuo muškarac.

Prema informacijama policije, muškarac je pronađen kako leži na tlu, nakon čega je pozvan tim Hitne medicinske pomoći. Unatoč pokušaju reanimacije, muškarcu nažalost nije bilo pomoći te je preminuo.

Na mjestu događaja policijski službenici obavili su očevid, a prema do sada utvrđenim informacijama nisu pronađeni tragovi nasilja niti elementi kaznenog djela.

O događaju je obaviješteno nadležno Županijsko državno odvjetništvo. Tijelo je prevezeno na odjel patologije, gdje će se provesti mrtvozornička obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.