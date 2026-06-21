Tragedija u Španjolskoj: Dječaci skakali sa stijena u uzburkano more, trojica poginula

Španjolsku je potresla tragedija koja se dogodila na plaži u blizini Tarragone, u Kataloniji, gdje su trojica maloljetnika izgubila život nakon što su skočila u more. U trenutku nesreće na plaži je bila istaknuta žuta zastava, koja upozorava na oprez zbog nepovoljnih uvjeta za kupanje i pojačanih valova.

Prema informacijama lokalnih vlasti, nesreća se dogodila u petak kada je skupina od šest dječaka odlučila skočiti sa stijena u more. Trojica su se uspjela sama domoći obale, dok su preostalu trojicu iz mora izvukli spasioci.

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Jedan od dječaka, 12-godišnjak, preminuo je na mjestu događaja unatoč pokušajima reanimacije. Dvojica 13-godišnjaka prevezena su u bolnicu, no liječnici im nisu uspjeli spasiti život, potvrdile su regionalne hitne službe.

Zbog ove tragedije gradske vlasti Tarragone proglasile su trodnevnu žalost, a brojni dužnosnici izrazili su sućut obiteljima stradalih dječaka.

– Duboko sam ožalošćen. Nema riječi u ovom trenutku tako velike boli – poručio je predsjednik katalonske vlade Salvador Illa putem društvene mreže X.

Gradonačelnik Tarragone Ruben Vinuales pozvao je građane na dodatni oprez te upozorio na opasnosti ignoriranja sigurnosnih preporuka.

– Ne treba poduzimati nepotrebne rizike. Ni u kojem slučaju ne smije se skakati sa stijena – rekao je.

Tragedija je ponovno podsjetila koliko je važno poštivati upozorenja na plažama i procijeniti uvjete na moru prije ulaska u vodu, osobito kada su istaknute zastave koje upozoravaju na povećanu opasnost.