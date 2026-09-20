TRAGEDIJA U SLOVENIJI Otac čuo krikove sina, potrčao da ga spasi pa pao u provaliju i poginuo

Teška nesreća dogodila se u subotu poslijepodne kod slapa Savica u Sloveniji, gdje su otac i njegov sedmogodišnji sin pali u provaliju. Otac je poginuo, dok je dijete s teškim ozljedama helikopterom prevezeno u ljubljanski klinički centar, piše 24ur.

Prema informacijama Policijske uprave Kranj, riječ je o stranoj četveročlanoj obitelji koja je bila u obilasku slapa Savica. Nesreća se dogodila tijekom povratka, nakon što se obitelj zaustavila na odmorištu s klupama i stolom.

Sedmogodišnje dijete u jednom se trenutku udaljilo od obitelji, a nedugo potom ostali članovi obitelji začuli su njegove krikove.

Njegov 44-godišnji otac odmah je krenuo prema mjestu odakle su se čuli krikovi, no pritom je i sam pao u dubinu.

Spašavatelji se spustili gotovo 60 metara

Gorska služba spašavanja Bohinj najprije je zaprimila dojavu da je dijete palo u provaliju. Kada su spašavatelji stigli na mjesto događaja, utvrdili su da su u dubinu pale dvije osobe.

Spašavatelji su se potom spustili prema koritu rijeke Savice, koje se nalazilo gotovo 60 metara ispod njih. U akciju se uključila i dežurna ekipa za spašavanje u planinama s Brnika.

Otac je pronađen u koritu rijeke Savice, gdje je od zadobivenih teških ozljeda preminuo. U koritu je pronađeno i teško ozlijeđeno dijete.

Dijete je zbrinuto te helikopterom policijske zrakoplovne jedinice prevezeno u Univerzitetni klinički centar Ljubljana.

Tijelo poginulog muškarca spašavatelji su uz pomoć užadi izvukli s teško pristupačnog terena i prenijeli do mjesta na kojem su ga preuzeli djelatnici pogrebne službe.

Gorski spašavatelji iz Bohinja nakon intervencije izrazili su sućut obitelji.

Policija će, nakon što prikupi sve potrebne informacije, o svojim saznanjima izvijestiti nadležno okružno državno odvjetništvo, navodi 24ur.