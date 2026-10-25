Tragedija u Sinju: Mladić (21) se srušio ispred kafića i umro

Tragičan događaj potresao je Sinj u ranim jutarnjim satima nedjelje. Mladić (21) iznenada se srušio ispred ugostiteljskog objekta u Vrličkoj ulici, a unatoč brzoj intervenciji hitne medicinske pomoći i pokušajima reanimacije, nije mu bilo spasa.

Prema informacijama policije, dojava o događaju zaprimljena je oko četiri sata ujutro.

– U nedjelju, 25. listopada 2026. godine, oko 4 sata policija je zaprimila dojavu da se u Sinju, ispred ugostiteljskog objekta, muškarac iznenada srušio na tlo. Dolaskom djelatnika hitne medicinske pomoći utvrđena je smrt mlađeg muškarca. Policija je obavila očevid na mjestu događaja. Na tijelu preminule osobe nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na počinjenje kaznenog djela - izvijestili su iz policije.

Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti

O svemu je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo, a po nalogu mrtvozornika bit će obavljena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Prema informacijama koje donosi Dalmacija News, riječ je o 21-godišnjaku koji se u blizini ulaza u noćni klub počeo nekontrolirano tresti, nakon čega se srušio na tlo.

Djelatnici hitne medicinske pomoći stigli su vrlo brzo te su pokušali reanimirati mladića, no, nažalost, nisu ga uspjeli spasiti.

Okolnosti iznenadne smrti bit će poznatije nakon obdukcije.