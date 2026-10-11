Tragedija u poznatom zoološkom vrtu: Muškarac uskočio među tigrove, životinja ga usmrtila

Muškarac je poginuo nakon što je ušao u nastambu tigra u zoološkom vrtu u Yorkshireu, objavila je policija.

Hitne službe pozvane su u subotu nešto nakon 13.30 sati nakon što je muškarac ušao u nastambu u Yorkshire Wildlife Parku, u blizini Doncastera, gdje ga je napao tigar. Policija Južnog Yorkshirea priopćila je da je muškarac proglašen mrtvim na mjestu događaja te da je njegova obitelj obaviještena o tragediji. Društvenim mrežama počele su kružiti snimke na kojima se, kako se čini, vidi muškarac u nastambi dok ga tigar udara šapama i hvata.

Glasnogovornik policije kazao je da je tigar napao muškarca i nanio mu teške ozljede, piše The Guardian.

„Hitne službe izašle su na mjesto događaja, ali, nažalost, unatoč svim naporima medicinskog osoblja, muškarac je proglašen mrtvim na mjestu“, priopćila je policija.

Osvrnuli su se i na glasine o tome što se nakon incidenta dogodilo s tigrom.

„Što se tiče glasina o stanju tigra, životinja nije ozlijeđena i nakon incidenta ostala je u nastambi. Ne postoji nikakva šira opasnost za javnost“, naveli su.

Policija je ujedno pozvala građane da ne dijele uznemirujuće snimke napada koje kruže društvenim mrežama. Iz Yorkshire Wildlife Parka potvrdili su da se unutar nastambe dogodio „ozbiljan incident“.

„Naši postupci za hitne situacije odmah su aktivirani, a hitne službe trenutačno su na mjestu događaja. Blisko surađujemo s nadležnim službama kako bismo točno utvrdili što se dogodilo“, naveli su iz parka.

Dodali su da su im „sigurnost i dobrobit posjetitelja, zaposlenika i životinja i dalje najviši prioritet“. Yorkshire Wildlife Park otvoren je 2009. godine, dok je prostor pod nazivom Land of the Tigers otvoren 2011.

Riječ je o posebno izgrađenom prostoru površine oko dva hektara namijenjenom amurskim tigrovima, ugroženoj podvrsti tigra kojih je u divljini ostalo oko 500.

Fotografije nastambe objavljene na internetskoj stranici parka pokazuju povišenu šetnicu za posjetitelje te ogradu iznad prostora kojim se tigrovi mogu slobodno kretati.

Glasnogovornik hitne pomoći Yorkshirea rekao je da je na mjesto događaja poslano više ekipa, uključujući dva vozila hitne pomoći, helikopter hitne medicinske službe Yorkshirea i liječnika.