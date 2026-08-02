TRAGEDIJA U NAŠEM SUSJEDSTVU Mladić poginuo, njegovom bratu bore se za život: Automobilom su udarili u ogradu

Jedna je osoba poginula, a druga je zadobila teške tjelesne ozljede u prometnoj nesreći u noći na nedjelju u mjestu Nemenikuće u Srbiji.

Kako neslužbeno doznaje Kurir.rs, riječ je o dvojici braće.

Prve informacije ukazuju na to da je M.Ž. (24) automobilom marke "Fiat punto" sletio s puta i udario u betonsku ogradu obiteljske kuće.

Drugom bratu bore se za život

Na mjesto nesreće pojurile su ekipe hitne pomoći, ali 24-godišnjaku nije bilo spasa. S njim je u automobilu bio i mladić M.Ž. (22) kojem se liječnici trenutačno bore za život.

Policija je obavila očevid, a više okolnosti tragedije bit će poznato nakon što završi daljnja istraga, prenosi Net.hr.