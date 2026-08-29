TRAGEDIJA U moru pronađeno tijelo muškarca, policija utvrđuje identitet

Tijelo muškarca pronađeno je noćas u moru na predjelu Kojići u Starigradu.

Prema informacijama kojima raspolaže Zadarski list, muškarcu je nešto poslije 23.20 sati pozlilo dok se nalazio u moru, nakon čega je počeo plutati.

O događaju je odmah obaviještena policija, koja je po zaprimljenoj dojavi izašla na mjesto događaja.

Policijski službenici utvrđuju identitet preminulog i sve okolnosti događaja.

Prema neslužbenim informacijama, zasad nema elemenata koji bi upućivali na počinjenje kaznenog djela.