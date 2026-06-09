Tragedija u Međimurju: Traktor prignječio 78-godišnjaka, preminuo na mjestu

U teškoj nesreći koja se dogodila danas ujutro u šumi u Donjem Koncovčaku poginuo je 78-godišnji traktorist. Muškarac je preminuo na mjestu događaja nakon što ga je prignječio traktor kojim je prevozio drva, izvijestila je PU međimurska.

Prema policijskom priopćenju, 78-godišnjak je upravljao traktorom marke 'Tomo Vinković' na koji je bila priključena prikolica s drvima. Vozeći se po nizbrdici, iz zasad neutvrđenih razloga, nije uspio zaustaviti vozilo.

U pokušaju da iskoči iz traktora koji se nije mogao zaustaviti, muškarac je pao, nakon čega ga je vozilo prignječilo. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu događaja.

Policijski službenici na terenu provode očevid kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.