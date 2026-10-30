Tragedija u Istri: U sudaru automobila i motocikla jedna osoba izgubila život

U teškoj prometnoj nesreći koja se u petak, 30. listopada, dogodila na području Istre smrtno je stradao motociklist.

Do tragedije je došlo na državnoj cesti između Poreča i Tara, gdje su se, prema prvim informacijama, sudarili motocikl i osobni automobil. Motociklist je od zadobivenih ozljeda preminuo. Zbog nesreće je promet na spomenutoj prometnici obustavljen.

Točne okolnosti sudara još se utvrđuju, a više pojedinosti o uzrocima ove teške prometne nesreće trebalo bi biti poznato nakon završetka policijskog očevida.