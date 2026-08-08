Tragedija u Hrvatskom zagorju: U prometnoj nesreći poginuo 33-godišnji automobilist i vatrogasac

U teškoj prometnoj nesreći koja se u petak navečer dogodila u Lazu Bistričkom život je izgubio 33-godišnji motociklist, član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Laz i Hrvatskog auto i karting saveza.

Prema informacijama Policijske uprave krapinsko-zagorske, nesreća se dogodila oko 20 sati dok se 33-godišnjak motociklom kretao iz smjera Kašine prema Mariji Bistrici.

Policija je nakon provedenog očevida izvijestila kako vozač brzinu kretanja nije prilagodio uvjetima na cesti. Prilikom kočenja motocikl se zanio, nakon čega je došlo do nekontroliranog kretanja po kolniku.

Motociklist je potom sletio na asfaltirani prilaz objekta, pao te motociklom udario u objekt. Zadobio je teške ozljede od kojih je, unatoč svemu, preminuo na mjestu nesreće.

Njegovo tijelo prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će biti obavljena obdukcija.

HAKS se oprostio od Matije Gerecija

Od tragično preminulog Matije Gerecija oprostio se Hrvatski auto i karting savez, čiji je bio član. Iz Saveza su poručili kako ih je vijest o njegovoj smrti duboko pogodila.

"S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj smrti našeg sportaša Matije Gerecija, koji je prerano i nesretno izgubio život. Matija je bio dio naše automobilističke obitelji, a svojim sportskim entuzijazmom, ljubavlju prema automobilizmu i prisutnošću na natjecanjima ostavio je trag među svima koji su ga poznavali", poručili su iz HAKS-a.

Gerecij je bio i član DVD-a Laz, a njegova prerana smrt pogodila je automobilističku i vatrogasnu zajednicu kojoj je pripadao.