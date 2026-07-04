TRAGEDIJA U HRVATSKOJ U rijeci pronađeno tijelo nepoznatog muškarca

Tijelo zasad nepoznatog muškarca pronađeno je u subotu poslijepodne u rijeci Dravi, u blizini Legrada. Na mjesto događaja izašli su djelatnici hitne medicinske pomoći koji su mogli samo potvrditi smrt muškarca.

Iz Policijske uprave koprivničko-križevačke izvijestili su kako je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim se nastoji utvrditi identitet preminule osobe, kao i sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Na istom području rijeke Drave prije nešto više od dva tjedna dogodila se još jedna nesreća sa smrtnim ishodom. Oko dva kilometra nizvodno od mjesta nestanka u Selnici Podravskoj 20. lipnja pronađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka za kojim su od 17. lipnja navečer intenzivno tragali policija, pripadnici žurnih službi i brojni volonteri.

Nakon pronalaska tijela mrtvozornica je utvrdila da dječak nije imao ozljede opasne po život, a po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu obavljena je obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Nakon te tragedije policija je još jednom apelirala na građane da se kupaju isključivo na uređenim i nadziranim kupalištima. Posebno su upozorili na opasnosti koje kriju rijeke, poput jakih riječnih struja, virova, naglih promjena dubine i podvodnih vrtloga, koji mogu predstavljati ozbiljan rizik za kupače.