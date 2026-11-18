Teška nesreća na radu dogodila se u nedjelju ujutro na željezničkom mostu Sava – Jakuševec, na području Mičevca nedaleko od Velike Gorice. Život je izgubio 33-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije koji je radio na održavanju željezničke pruge.

Nesreća se dogodila oko 8.45 sati, tijekom izvođenja radova na pružnom nadvožnjaku. Prema dosad poznatim informacijama, 33-godišnji radnik, zaposlenik trgovačkog društva s reguliranim boravišnim i radnim statusom u Hrvatskoj, nalazio se na pruzi u trenutku prolaska teretne motorne drezine namijenjene održavanju željezničke infrastrukture.

Drezinom je upravljao 59-godišnji strojovođa, a radnik je iz zasad neutvrđenih razloga pao na prugu. Zadobio je teške ozljede od kojih je preminuo na mjestu nesreće.

Istražuju se okolnosti tragedije

Na mjestu događaja proveden je očevid kojim je rukovodila zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Novom Zagrebu, uz pomoć policijskih službenika Policijske uprave zagrebačke.

U utvrđivanju okolnosti nesreće sudjelovali su i inspektor zaštite na radu te predstavnik Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Nakon završetka očevida tijelo poginulog radnika prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Točan uzrok pada i okolnosti koje su dovele do smrtnog stradavanja zasad nisu utvrđeni.