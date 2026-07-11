Tragedija u Hrvatskoj: Muškarac poginuo pri rušenju stabla

U šumskom predjelu kod Klimena u subotu ujutro dogodila se teška nesreća u kojoj je život izgubio 59-godišnji muškarac tijekom rušenja stabla.

Kako je izvijestila Policijska uprava krapinsko-zagorska, muškarac je motornom pilom rušio stablo kada je tijekom piljenja došlo do pucanja debla. Odlomljeni dio stabla pao je na njega i nanio mu smrtonosne ozljede, zbog kojih je preminuo na mjestu događaja.

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Po nalogu nadležnih tijela tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će obdukcijom biti utvrđen točan uzrok smrti i sve okolnosti nesreće.